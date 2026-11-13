Roger Taylor odchodzi z Duran Duran. „Muszę słuchać lekarzy”

RMF24

Zespół Duran Duran ogłosił, że jego wieloletni perkusista kończy karierę ze względów zdrowotnych. Roger Taylor zmaga się z szumami usznymi.

„Szum w uszach stale się pogarsza”

Granie na perkusji w tym zespole było radością mojego życia. Nigdy nie będę w stanie należycie podziękować fanom za miłość, jaką nam okazywali przez te lata - podkreślił 66-letni Roger Taylor.

Prawda jest jednak taka, że mój szum w uszach stale się pogarsza i doszedłem do punktu, w którym muszę słuchać swojego ciała i lekarzy – wyjaśnił perkusista.

Roger Taylor współtworzył brzmienie pierwszych trzech przebojowych albumów Duran Duran. Muzyk opuścił grupę po raz pierwszy na początku 1986 roku. Powrócił do stałego składu w 2001. Od tamtej pory nagrał z Duran Duran kolejnych sześć płyt.

Roger Taylor za perkusją (fot. Zoran Veselinovic / B4859 / Avalon) / PAP/EPA

„Zawsze będzie częścią rodziny”

Roger jest naszym bratem. Jego gra na perkusji od samego początku miała decydujący wpływ na brzmienie zespołu Duran Duran, a fakt, że od 2001 roku znów jest z nami, ma dla nas wszystkich ogromne znaczenie - stwierdzili pozostali członkowie grupy - Simon Le Bon, Nick Rhodes i John Taylor. Jak podkreślili, życzą Taylorowi zdrowia i popierają jego decyzję.

Zawsze będzie częścią tej rodziny, a my będziemy nadal realizować nowe, ekscytujące projekty z zespołem - zapowiedzieli muzycy Duran Duran.