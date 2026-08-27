Oto najbogatsze Rosjanki. Liderka straciła na atakach Ukrainy

RMF24

Magazyn Forbes opublikował nowy ranking najbogatszych Rosjanek. Łączny majątek netto najbardziej zamożnych kobiet w Rosji znacząco spadł w porównaniu z ubiegłym rokiem: wynosił wówczas 25,75 mld dolarów, a teraz - 18,95 mld. Po raz piąty zestawienie otwiera założycielka Wildberries Tatiana Kim, choć jej majątek również mocno się skurczył.

Według wyliczeń „Forbesa”, majątek Tatiany Kim, założycielki Wildberries, spadł w ciągu roku z 7,1 mld do 5 mld dolarów. Pisząc o czynnikach, które wpłynęły na tę wycenę, magazyn wskazuje na spadki na rosyjskiej giełdzie oraz ataki ukraińskich dronów na magazyny tego giganta e-commerce, określanego mianem „rosyjskiego Amazona”.

Liczba kobiet z majątkiem przekraczającym miliard dolarów zmniejszyła się z dziewięciu do czterech. Poza Tatianą Kim w tym gronie znalazły się: prezes grupy deweloperskiej i budowlanej Inteco Jelena Baturina, główna akcjonariuszka banku Uralsib Ludmiła Kogan oraz Jekatierina Fedun, córka byłego współwłaściciela koncernu Łukoil Leonida Feduna.

Pięć kobiet wypadło z grona miliarderek

Status miliarderek utraciły między innymi Tatiana Wołodina, współwłaścicielka sieci kosmetycznych L’Etoile i Podrużka, Natalia Łucenko związana z holdingiem rolniczym Sodrużestwo oraz Wiktoria Michelson, właścicielka Domu Kultury GES-2.

W zestawieniu nie ma już także Lidii Sułtiejewy, współwłaścicielki firmy Wulkan, ani Tatiany Litwinienko, byłej akcjonariuszki producenta nawozów FosAgro.

Do rankingu wróciła natomiast Łarisa Prokopjewa, założycielka firmy Evalar, jednego z największych rosyjskich producentów suplementów diety. Jej majątek oszacowano na 450 mln dolarów. Poprzednio znalazła się w rankingu w 2021 roku.

„Forbes” zwraca uwagę, że po raz pierwszy w zestawieniu nie pojawiła się żadna nowa osoba. Magazyn wiąże to ze spadkiem wartości akcji spółek notowanych na moskiewskiej giełdzie oraz osłabieniem sektorów konsumenckich rosyjskiej gospodarki, na które wpływają wysokie stopy procentowe banku centralnego.