Polscy siatkarze mają za sobą trzy zwycięstwa w Lidze Narodów (2023, 2025, 2026) i aż siedem medali na koncie. W przyszłorocznej edycji, która rozpocznie się 9 czerwca, Biało-Czerwoni ponownie będą faworytami do złota. Turnieje interkontynentalne z udziałem podopiecznych Nikoli Grbicia odbędą się w Słowenii, Francji i USA. Na inaugurację Polacy zmierzą się z Włochami.
W przyszłorocznej edycji turnieju w męskich rozgrywkach zadebiutuje reprezentacja Finlandii.
Reprezentacja kobiet, która w ostatnich trzech latach trzykrotnie sięgała po brąz, walkę w Lidze Narodów rozpocznie 2 czerwca w Brazylii. Na inaugurację Polki zagrają z Serbkami. Rywalkami będą także gospodynie, Włoszki, Holenderki, Rosjanki i Czeszki. W kolejnych tygodniach Biało-Czerwone zagrają w Chinach i Turcji.
W kobiecych rozgrywkach zadebiutuje Słowenia, co dodatkowo podnosi poziom rywalizacji.
Do rywalizacji wracają reprezentacje Rosji, które były zawieszone przez FIVB z powodu inwazji na Ukrainę.
Nowy format, powrót Rosji i debiuty
W obu kategoriach – męskiej i żeńskiej – udział weźmie po 19 drużyn. Każda z ekip rozegra 12 spotkań w fazie interkontynentalnej. Powrót Rosji oraz debiuty Słowenii (kobiety) i Finlandii (mężczyźni) to najważniejsze zmiany w przyszłorocznej edycji.
Turnieje finałowe kobiet i mężczyzn odbędą się odpowiednio w dniach 21-25 lipca oraz 28 lipca – 1 sierpnia. Gospodarze tych imprez zostaną ogłoszeni w późniejszym terminie.