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Międzynarodowa Federacja Siatkówki ogłosiła gospodarzy oraz podział na grupy przyszłorocznej Ligi Narodów. Polscy siatkarze, jako obrońcy tytułu, zagrają w Słowenii, Francji i USA, a siatkarki powalczą w Brazylii, Chinach i Turcji. W nadchodzącej edycji turnieju do rywalizacji wracają kadry Rosji.

Polscy siatkarze mają za sobą trzy zwycięstwa w Lidze Narodów (2023, 2025, 2026) i aż siedem medali na koncie. W przyszłorocznej edycji, która rozpocznie się 9 czerwca, Biało-Czerwoni ponownie będą faworytami do złota. Turnieje interkontynentalne z udziałem podopiecznych Nikoli Grbicia odbędą się w Słowenii, Francji i USA. Na inaugurację Polacy zmierzą się z Włochami.

PZPN wydał komunikat ws. Jana Urbana. „Prezes i selekcjoner zgodnie uznali” Jan Urban nadal będzie pełnił funkcję selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski - poinformował PZPN po wtorkowym spotkaniu władz związku ze sztabem szkoleniowym drużyny narodowej. Sztab szkoleniowy reprezentacji zostanie wzmocniony.

W przyszłorocznej edycji turnieju w męskich rozgrywkach zadebiutuje reprezentacja Finlandii.

Reprezentacja kobiet, która w ostatnich trzech latach trzykrotnie sięgała po brąz, walkę w Lidze Narodów rozpocznie 2 czerwca w Brazylii. Na inaugurację Polki zagrają z Serbkami. Rywalkami będą także gospodynie, Włoszki, Holenderki, Rosjanki i Czeszki. W kolejnych tygodniach Biało-Czerwone zagrają w Chinach i Turcji.

W kobiecych rozgrywkach zadebiutuje Słowenia, co dodatkowo podnosi poziom rywalizacji.

Do rywalizacji wracają reprezentacje Rosji, które były zawieszone przez FIVB z powodu inwazji na Ukrainę.

Nowy format, powrót Rosji i debiuty

W obu kategoriach – męskiej i żeńskiej – udział weźmie po 19 drużyn. Każda z ekip rozegra 12 spotkań w fazie interkontynentalnej. Powrót Rosji oraz debiuty Słowenii (kobiety) i Finlandii (mężczyźni) to najważniejsze zmiany w przyszłorocznej edycji.

Turnieje finałowe kobiet i mężczyzn odbędą się odpowiednio w dniach 21-25 lipca oraz 28 lipca – 1 sierpnia. Gospodarze tych imprez zostaną ogłoszeni w późniejszym terminie.