Wildberries znowu płonie. Drony nadleciały nad Rosję

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Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w wyniku nocnego ataku dronów na obwód woroneski w Rosji - poinformował we wtorek gubernator regionu Aleksandr Gusiew. Jego wypowiedź cytuje Reuters. Spadające szczątki dronów uderzyły w magazyny firmy Wildberries. Doszło do pożaru.

Ukraińskie ataki doprowadziły do kolejnego pożaru w magazynach rosyjskiego giganta - Wildberries (zdjęcie ilustracyjne, fot. STRINGER)

Ukraińskie ataki doprowadziły do kolejnego pożaru w magazynach rosyjskiego giganta - Wildberries (zdjęcie ilustracyjne, fot. STRINGER) / AFP/East News

Według rosyjskich władz systemy obrony powietrznej zestrzeliły łącznie 15 bezzałogowców nad Woroneżem oraz pięcioma rejonami obwodu woroneskiego.

Spadający dron lub jego szczątki doprowadziły do pożaru w dwóch magazynach należących do dużej firmy handlowej Wildberries - informuje Reuters.

Według gubernatora Gusiewa w jednym z obiektów ogień objął powierzchnię około 16 tys. metrów kwadratowych, natomiast w drugim płomienie rozprzestrzeniły się na około 20 tys. metrów kwadratowych. Na miejscu pracowały służby ratunkowe.

W serwisie X pojawiły się nagrania dokumentujące pożar.

Firma Wildberries poinformowała wcześniej, że zgodnie z procedurami bezpieczeństwa ewakuowano pracowników z jej obiektów logistycznych w obwodzie woroneskim. Później przedsiębiorstwo przekazało, że pożar został ugaszony.

Wildberries zapewniło również, że znajdujący się w magazynach towar nie został uszkodzony. Ze względu na sytuację część dostaw została jednak przekierowana do innych centrów logistycznych.

Informacje w tej sprawie napływają także ze strony ukraińskiej.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Ukrainy major Robert „Madiar” Browdi potwierdził atak na Woroneż i wskazał, iż „zupełnie nowe” centrum Wildberries „spłonęło podczas pracy”.

Wojskowy przekazał również, że Ukraińcy zaatakowali minionej nocy rafinerię w Orsku, obiekty wojskowe na okupowanym Krymie oraz statek rosyjskiej floty cieni na Morzu Czarnym.