Według ustaleń śledczych, wszystko zaczęło się od kłótni pomiędzy mężczyzną a jego znajomym. W pewnym momencie napastnik zaczął grozić swojemu rozmówcy, po czym oddał kilka strzałów w ziemię. Następnie wystrzelił także w powietrze, wzbudzając niepokój wśród przechodniów i pracowników pobliskiej stacji benzynowej.
Szybka reakcja świadka
Na miejsce natychmiast wezwano policję. Zanim jednak funkcjonariusze dotarli na miejsce, napastnika z bronią obezwładnił przypadkowy klient stacji benzynowej, który akurat robił tam zakupy. Dzięki jego szybkiej reakcji nie doszło do tragedii.
Broń alarmowa nie wymaga pozwolenia
Po zatrzymaniu i przebadaniu mężczyzny okazało się, że był pod wpływem alkoholu. Po wytrzeźwieniu podczas przesłuchania nie potrafił racjonalnie wyjaśnić swojego zachowania. Jak ustalili policjanci, mężczyzna używał pistoletu alarmowo-sygnałowego, na którego nie jest wymagane pozwolenie. Mimo to sprawca usłyszał zarzuty grożenia śmiercią z użyciem broni.
Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.