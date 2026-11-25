RMF24

Do niebezpiecznego incydentu doszło w Wodzisławiu Śląskim. Na jednej z ulic 38-letni mężczyzna oddał kilka strzałów z broni alarmowo-sygnałowej. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Za grożenie śmiercią z użyciem broni grozi mu nawet do trzech lat więzienia.

Według ustaleń śledczych, wszystko zaczęło się od kłótni pomiędzy mężczyzną a jego znajomym. W pewnym momencie napastnik zaczął grozić swojemu rozmówcy, po czym oddał kilka strzałów w ziemię. Następnie wystrzelił także w powietrze, wzbudzając niepokój wśród przechodniów i pracowników pobliskiej stacji benzynowej.

Szybka reakcja świadka

Na miejsce natychmiast wezwano policję. Zanim jednak funkcjonariusze dotarli na miejsce, napastnika z bronią obezwładnił przypadkowy klient stacji benzynowej, który akurat robił tam zakupy. Dzięki jego szybkiej reakcji nie doszło do tragedii.

Broń alarmowa nie wymaga pozwolenia

Po zatrzymaniu i przebadaniu mężczyzny okazało się, że był pod wpływem alkoholu. Po wytrzeźwieniu podczas przesłuchania nie potrafił racjonalnie wyjaśnić swojego zachowania. Jak ustalili policjanci, mężczyzna używał pistoletu alarmowo-sygnałowego, na którego nie jest wymagane pozwolenie. Mimo to sprawca usłyszał zarzuty grożenia śmiercią z użyciem broni.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.