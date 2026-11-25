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Czy czeka nas nowa fala uchodźców z Ukrainy? Czy Ukraina jest gotowa zestrzeliwać rosyjskie rakiety lecące w stronę Polski? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Wasyla Bodnara, ambasadora Ukrainy w Polsce. Zapraszamy!

Rosja intensyfikuje ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Zima może okazać się dla mieszkańców Ukrainy szczególnie trudna – brak prądu i ogrzewania może zmusić kolejne tysiące osób do opuszczenia swoich domów. Czy Polsce grozi kolejna fala uchodźców? Jak przygotowane są ukraińskie miasta na rosyjskie uderzenia i czy Kijów ma wystarczające zasoby, by chronić elektrownie i sieci energetyczne?

W rozmowie wrócimy także do sprawy naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Czy Ukraina jest gotowa przechwytywać rosyjskie rakiety i drony lecące w kierunku naszej granicy?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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