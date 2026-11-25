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„Stałych zwolnień z lekcji WF-u jest niewiele, ale te incydentalne są plagą. Nie zwalniajcie dzieciaków z WF-u” - zaapelowała do rodziców minister edukacji Barbara Nowacka. Zdaniem szefowej MEN za zwolnieniami mogą stać „mniej komfortowe” szatnie w szkołach.

Minister edukacji oraz minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki wzięli udział w otwarciu odbywającego się w Warszawie Kongresu Sportu Powszechnego. Nowacka zauważyła, że młodsze dzieci, przedszkolaki, uwielbiają zajęcia sportowe - chętnie wychodzą na boisko oraz biorą udział w zawodach. Później „coś się zmienia”. W jej opinii źródłem problemu są przede wszystkim pisane przez rodziców zwolnienia z lekcji wychowania fizycznego.

To bywa plagą. Stałych, permanentnych zwolnień jest bardzo niewiele, ale te incydentalne, co tydzień, raz na dwa, trzy tygodnie są absolutnie powtarzające się. Powtarzam: nie zwalniajcie dzieciaków z WF-u. Ruch to bezpieczna, zdrowa przyszłość - powiedziała ministra edukacji.

Nowacka: Zmieniamy zasadę

Polityk podkreśliła, że problem małej aktywności fizycznej wśród dzieci szkolnych wynika również z braku motywacji. Odpowiedzią mają być zmienione zasady punktowania podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Zmieniamy zasadę, która wielokrotnie pojawiała się wśród państwa głosów i postulatów, żeby tak samo, jak za osiągnięcia wiedzowe, dodatkowe punkty do szkoły ponadpodstawowej były za osiągnięcia sportowe - wyjaśniła Nowacka.

„Wszystko zaczyna się od szatni”

Zdaniem szefowej MEN za zwolnieniami z WF-u stoją „mniej komfortowe” szatnie. Z tą opinią zgodził się Jakub Rutnicki. Jak poinformował, zmodernizowano blisko 500 szatni, poprawiając warunki dzieci korzystających z sal gimnastycznych i małych klubów sportowych.

Wszystko zaczyna się od szatni. W szatni zaczynają się znajomości, w szatni się poznajemy - powiedział minister sportu.

Wśród prelegentów Kongresu Sportu Powszechnego znaleźli się m.in. Nikola Grbić (selekcjoner reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn), Magdalena Andruszkiewicz (reprezentantka Polski w paralekkoatletyce), Maciej Bodnar (kolarz szosowy, wielokrotny mistrz Polski) oraz Marcin Lewandowski (czterokrotny olimpijczyk).