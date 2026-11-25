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Narodowy Bank Polski 26 listopada 2026 roku wprowadza do obiegu kolejną monetę z popularnej serii „Odkryj Polskę”. Najnowsza emisja o nominale 5 złotych upamiętnia Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – jeden z najważniejszych zabytków Warmii, nierozerwalnie związany z postacią Mikołaja Kopernika.

Jak wygląda nowa moneta?

Na rewersie (stronie odwrotnej) umieszczony jest Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie od strony południowo-wschodniej, z widocznymi wieżą i hurdycją – drewnianą galerią w górnej części murów obronnych. Dookoła, przy krawędzi widoczny jest napis, u góry „ZAMEK KAPITUŁY WARMIŃSKIEJ”, a u dołu „W OLSZTYNIE”. Z kolei z lewej strony znajduje się wyodrębnione pole, na którym w zależności od kąta patrzenia jest widoczny napis: NBP albo rok: 2026.

Moneta z serii „Odkryj Polskę” – Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie/źródło: Narodowy Bank Polski/nbp.pl

Natomiast na awersie (stronie przedniej) umieszczono wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej znajduje się oznaczenie roku emisji: 2026. Dookoła, przy krawędzi można przeczytać napis, u góry: „RZECZPOSPOLITA POLSKA” oraz u dołu: „5 ZŁOTYCH”, poprzedzony oraz zakończony perełką. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w.

Za projekt awersu odpowiada Dobrochna Surajewska, z kolei rewersu – Paweł Pietras.

Moneta z serii „Odkryj Polskę” – Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie/źródło: Narodowy Bank Polski/nbp.pl

Moneta ukaże się 26 listopada 2026 r. w nakładzie do 1 mln sztuk. Ma średnicę 24 mm i waży 6,54 g. Jej pierścień wykonano ze stopu MN25, a rdzeń – CuAl16Ni2. Na zlecenie NBP monety wyprodukowała Mennica Polska SA.

Najsłynniejszym mieszkańcem zamku był Mikołaj Kopernik

„Gotycki zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie należy do najlepiej zachowanych średniowiecznych warowni w Polsce. Jego budowę rozpoczęto w połowie XIV w. Obiekt był siedzibą administratorów dóbr kapituły. Jest jednym z najcenniejszych zabytków Warmii oraz symbolem miasta, nierozerwalnie związanym z postacią Mikołaja Kopernika” – wyjaśnił dr Sebastian Mierzyński z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, cytowany w informatorze dotyczącym najnowszej monety.

„Najsłynniejszym mieszkańcem zamku był Mikołaj Kopernik, który przebywał tu w latach 1516–1521. Jako administrator dóbr kapituły prowadził działalność gospodarczą i lokacyjną, a jednocześnie rozwijał swoje badania naukowe. W krużganku zamku, na ścianie, pozostała jego tablica doświadczalna – jedyny zachowany na świecie oryginalny instrument astronomiczny zaprojektowany i użytkowany przez Kopernika. Dzięki prowadzonym z jej pomocą obserwacjom uczony wyznaczył moment równonocy wiosennej, co odegrało istotną rolę w jego dalszych pracach” – poinformował naukowiec.

Jak czytamy w informatorze, obecnie zamek jest siedzibą Muzeum Warmii i Mazur. „Zwiedzający mogą oglądać autentyczne wnętrza związane z działalnością wielkiego astronoma, wyjątkową tablicę astronomiczną oraz bogate zbiory dokumentujące historię regionu. Olsztyński zabytek pozostaje miejscem, w którym średniowieczna architektura łączy się z dziedzictwem jednego z najwybitniejszych uczonych w dziejach świata” – podsumował przedstawiciel Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.

Jakie funkcje pełni NBP?

„Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów” – podkreślił Bank.

„(NBP) Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych” – można przeczytać w informatorze dotyczącym najnowszej monety okolicznościowej.

Jak podkreślił NBP, emisja monet kolekcjonerskich stanowi okazję do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci oraz do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.