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Enea SA, Totalizator Sportowy i Państwowa Komisja Wyborcza – w tych siedzibach spółek Skarbu Państwa trwają od wczoraj przeszukania CBA. Chodzi o śledztwo dotyczące m.in. powoływania się na wpływy w instytucji państwowej.

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukują w sumie dziesięć lokalizacji, w tym właśnie siedziby spółek Skarbu Państwa. Jak przekazał na platformie X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, przeszukania realizowane są na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury. Są prowadzone w ramach śledztwa dotyczącego podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową oraz powoływania się na wpływy w instytucji państwowej. Chodzi o lata 2021-2024.

„W ramach prowadzonych czynności zabezpieczono dokumentację i nośniki pamięci w siedzibie holdingu działającego w sektorze inwestycji, finansów, nieruchomości oraz rolnictwa. Czynności realizowano również w siedzibach spółek Skarbu Państwa: Enei SA i Totalizatora Sportowego oraz w Państwowej Komisji Wyborczej” – dodał Dobrzyński.

CBA zatrzymało pięć osób. To pracownicy naukowi i administracyjni Funkcjonariusze CBA zatrzymali we wtorek pięć osób. Chodzi o śledztwo w sprawie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w mieniu Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.

Śledztwo, w ramach którego zatrzymano brata byłego wiceministra kultury

Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, chodzi o śledztwo w sprawie powoływania się na wpływy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w którym w 2024 r. zatrzymano siedem osób, w tym Ryszarda S. – brata byłego wiceministra kultury.

Ryszard S. usłyszał zarzuty związane z płatną protekcją -powoływaniem się na wpływy w zamian za obietnicę lub uzyskanie korzyści, w tym m.in. nieodpłatnych noclegów w hotelu. Przez 418 dni przebywał w areszcie.

„Z ustaleń śledztwa wynika, że Ryszard S. w zamian za otrzymywane obietnice korzyści majątkowych i uzyskane korzyści w postaci nieodpłatnych noclegów w hotelu pośredniczył w bezprawnym wywieraniu wpływu na decyzje i działania sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalnego Konserwatora Zabytków, których przedmiotem była planowana inwestycja w Międzyzdrojach” – podała wówczas prokuratura.

Według śledczych Ryszard S. miał także wspólnie z Maciejem K. przyjąć obietnicę korzyści majątkowej w zamian za pomoc w uzyskaniu z MKiDN dotacji celowej z programu „Ochrona zabytków 2023”.