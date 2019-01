W związku z żałobą po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wiele teatrów i instytucji kultury odwołuje swoje spektakle i koncerty. Tak będzie m.in w stołecznym Teatrze Polonia i gdańskim Teatrze Wybrzeże.

Teatr Wybrzeże w Gdańsku odwołuje spektakle "Randki z feministą" 15, 16 oraz 17 stycznia, a także przedstawienie "Broniewski" zaplanowane na 15 i 16 stycznia. Widzowie, jak czytamy na stronie teatru, mogą uzyskać zwrot pieniędzy za niewykorzystane bilety w kasach teatru.

W Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni nie odbędzie się spektakl zaplanowany na 17 stycznia - "Bóg mordu". Można uzyskać zwrot pieniędzy za niewykorzystane bilety w kasie teatru lub wymienić je na inny termin - informują organizatorzy. "Łączymy się w bólu z Rodziną i Najbliższymi Prezydenta Pawła Adamowicza. To ogromna strata dla nas wszystkich" - czytamy na stronie Teatru Miejskiego. Do 17 stycznia włącznie swoje przedstawienia zdjął z afisza również Teatr Muzyczny w Gdyni.

W związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska i ogłoszoną przez prezydenta Warszawy żałobą w dniach 15 - 17 stycznia 2019 roku koncert "Zbigniew Preisner i Przyjaciele. Stare i nowe kolędy" na stołecznym Torwarze zaplanowany na 15 stycznia, został przełożony na inny termin.

Teatr TR Warszawa podjął decyzję o odwołaniu spektakli "Fantazji" w reżyserii Anny Karasińskiej, zaplanowanych na 16 i 17 stycznia. "W tych dniach nasze myśli są z bliskimi Pawła Adamowicza oraz wszystkimi gdańszczanami i gdańszczankami. W obliczu tragedii, w tym szczególnym momencie prosimy naszą publiczność o zrozumienie" - czytamy w komunikacie TR Warszawa.

Spektakle zaplanowane na scenach Teatru Polonia i Och-Teatru w dniach 15-17 stycznia są odwołane. Premiera prasowa przedstawienia "Wania, Sonia, Masza i Spike" odbędzie się 21 stycznia 2019 roku. Jak informuje teatr - spektakl "Osy" zostanie zagrany dodatkowo 19.01 o godz. 15.00 oraz 20.01 o godz. 16.30.

"Nie możemy się otrząsnąć po tym bezprzykładnym okrucieństwie dokonanym w Gdańsku. Zamach dokonany w momencie, gdy jak co roku jednoczyliśmy się we wspólnym czynieniu dobra, odebrał nam poczucie bezpieczeństwa. Nie godzimy się na nienawiść w codziennym życiu, mówimy dość agresji, nie chcemy by różnice - jakiekolwiek - dzieliły nas. Mamy nadzieję, że będziemy w stanie się z tej nienawiści podnieść i z podziałów wyzwolić" - czytamy na stronie Teatru Polskiego w Poznaniu. Zespół przekazuje też wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Pawła Adamowicza, wszystkim, którzy z nim współpracowali, łączy się w bólu z gdańszczanami i gdańszczankami oraz odwołuje spektakl "Ojczyzna" w dniu 17 stycznia.