Polska umacnia swoją pozycję wśród czołowych eksporterów jaj w Unii Europejskiej. Od stycznia do lipca 2025 roku z kraju wyeksportowano jaja o wartości 335,8 mln euro, co plasuje Polskę tuż za Holandią. Mimo wyzwań związanych z branżą drobiarską polscy producenci utrzymują wysoką konkurencyjność na rynkach międzynarodowych, a coraz większy udział w rynku zdobywają jaja z alternatywnych metod hodowli.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Polska jest drugim co do wielkości eksporterem jaj w UE, a od stycznia do lipca 2025 roku wartość eksportu osiągnęła 335,8 mln euro.

Coraz większy udział w rynku zdobywają jaja z alternatywnych metod hodowli, co odpowiada na zmieniające się trendy konsumenckie.

Polska odpowiada za ponad 15 proc. eksportu jaj z UE, a głównymi odbiorcami są kraje Europy Zachodniej, takie jak Niemcy, Francja i Włochy.

Polska eksportuje coraz więcej jaj: Dane i trendy

Według najnowszych danych Eurostatu i Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, Polska utrzymuje silną pozycję na europejskim rynku eksportu jaj. Od początku roku do lipca wartość eksportu osiągnęła 335,8 mln euro, co stanowi wzrost o blisko 26 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Wzrost wartości nastąpił mimo niewielkiego spadku wolumenu eksportowanych jaj. Głównymi odbiorcami polskich jaj są kraje Unii Europejskiej, m.in. Niemcy, Holandia, Francja, Czechy i Włochy.

Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się jaja pochodzące z alternatywnych metod hodowli. Jak wynika z danych Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, w 2024 roku udział jaj ze ściółki wynosił już 37 proc., z wolnego wybiegu 18 proc., a ekologicznych - 3 proc. To znaczny wzrost w porównaniu do 2010 roku, kiedy aż 92 proc. niosek utrzymywano w hodowli klatkowej. Polska jest wiarygodnym eksporterem - łączymy skalę produkcji, przewidywalność i pełne standardy UE - mówił Paweł Podstawka, prezes KFHDiPJ.

Co siedzi w jajku? / Maria Samczuk, Małgorzata Latos, Mateusz Krymski / PAP

Polska liczącym się graczem na rynku światowym

W 2023 roku Polska wyeksportowała 222 tys. ton jaj o wartości 479,7 mln euro, a rok później 239,6 tys. ton za 474,5 mln euro. Około 30-40 proc. wyprodukowanych w Polsce jaj trafia na eksport. Co więcej, nasz kraj odpowiada za ponad 15 proc. całkowitego eksportu jaj z UE. W skali globalnej produkcja jaj stale rośnie - według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w 2023 roku wynosiła 97 mln ton, a do 2030 roku ma przekroczyć 100 mln ton rocznie.

Eksperci podkreślają, że jajko pozostaje jednym z najbardziej efektywnych ekonomicznie źródeł białka. Jego produkcja wymaga relatywnie niewielkiej ilości paszy i energii, co czyni je kluczowym produktem w strategiach bezpieczeństwa żywnościowego.