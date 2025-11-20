PKO BP zapowiada prace techniczne, które mogą być utrudnieniem dla użytkowników. W niedzielę 23 listopada bank planuje prace serwisowe w aplikacjach IKO i iPKO biznes oraz serwisach iPKO i iPKO biznes. Wiele usług może być niedostępnych.

PKO BP zapowiada prace serwisowe w niedzielę, 23 listopada - mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu z usług banku.

Przerwa techniczna obejmie aplikacje IKO i iPKO biznes oraz serwisy internetowe iPKO i iPKO biznes.

Bank zaleca wykonanie wszystkich ważnych transakcji przed planowanymi pracami serwisowymi.

"W najbliższą niedzielę, 23.11.2025, w godz. 00:00-12:30 zaplanowaliśmy prace techniczne w aplikacjach IKO i iPKO biznes oraz serwisach iPKO i iPKO biznes" - podał w komunikacie bank PKO BP.

Bank ostrzega. W tym czasie:

nie skorzystasz z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes i Inteligo,

nie skorzystasz z serwisu i aplikacji PKO Junior,

aplikacją IKO wypłacisz pieniądze z bankomatów oraz zapłacisz w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIKA,

nie skorzystasz z aplikacji iPKO biznes,

nie będzie działać funkcja otwartej bankowości (Open Banking),

nie zapłacisz w internecie "Płacę z iPKO".

Wszystkie karty będą działać w bankomatach i sklepach stacjonarnych. W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty.

Jeśli możesz, zrób wszystkie ważne transakcje wcześniej. Przepraszamy za utrudnienia - przekazuje PKO BP.