Dobra wiadomość dla kierowców planujących świąteczne i majówkowe wyjazdy. Mogą liczyć na niższe ceny paliw dzięki wiosennym promocjom sieci Orlen i MOL, które oferują rabaty za tankowanie na stacjach.

Wiosenne rabaty na stacjach paliw. Jak skorzystać z promocji? (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Na stacjach Orlenu od piątku do końca długiego majowego weekendu użytkownicy aplikacji Vitay będą mogli skorzystać z jednorazowego rabatu 15 zł za tankowanie minimum 30 litrów paliwa Verva lub Efecta - poinformował koncern.

Dodatkowo za każdą taką transakcję klient otrzyma przy kasie kupon o wartości 10 zł do wykorzystania na kolejne zakupy z oferty paliwowej lub pozapaliwowej za minimum 11 zł. Wykluczone z rabatu są m.in. wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne czy napoje alkoholowe.

Spółka podała, że promocja obowiązuje do 4 maja, natomiast kupony uprawniające do uzyskania rabatu będą ważne do 16 maja.

Z kolei MOL Polska ogłosił, że rabaty w tej sieci będą dostępne do 5 maja. W aplikacji lojalnościowej MOL Move można aktywować kupony zapewniające zniżkę 30 gr/l na paliwa EVO i EVO Plus oraz 15 gr/l na LPG. Każdy kupon można wykorzystać dwukrotnie - za każdym razem przy tankowaniu do 100 litrów.

Obie promocje skierowane są do użytkowników aplikacji mobilnych.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy i gazu, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.

Grupa MOL to międzynarodowy koncern działający w sektorach naftowym, gazowym, petrochemicznym i detalicznym, z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech. Grupa działa w ponad 30 krajach.