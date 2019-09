Polska wygrała z Komisją Europejską w sądzie UE w sprawie decyzji dotyczącej umożliwienia Gazpromowi większego wykorzystania gazociągu OPAL. "Decyzja ta została wydana z naruszeniem zasady solidarności energetycznej" - uzasadnili we wtorek sędziowie z Luksemburga.

Unijny sąd wydał korzystny dla Polski wyrok ws. korzystania przez Gazprom z gazociągu Opal / Yelena Afonina / PAP/EPA

Chodzi o wydaną 28 października 2016 roku zgodę KE na większe wykorzystanie lądowej odnogi Nord Streamu, czyli biegnącego wzdłuż niemiecko-polskiej granicy gazociągu OPAL. Wcześniej Rosjanie wykorzystywali połowę jego mocy, chociaż przez lata starali się go zmonopolizować.

Polski rząd, oraz spółka należąca do PGNiG złożyły do unijnego sądu pozwy przeciwko KE w sprawie decyzji dotyczącej rurociągu. W grudniu 2018 roku Warszawa argumentowała, że postanowienie KE jest niekorzystne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.



"Sąd stwierdził nieważność decyzji Komisji, zatwierdzającej zmianę systemu ustanawiającego wyłączenie w odniesieniu do korzystania z gazociągu OPAL" - czytamy w postanowieniu.



Teoretycznie KE może złożyć odwołanie od orzeczenia Sądu, do Trybunału Sprawiedliwości, ale musi być ono ograniczone tylko do kwestii prawnych.



"Decyzja Sądu UE ws. gazociągu Opal jest dowodem na zasadność polskich zarzutów"

"Decyzja Sądu UE jest dowodem na zasadność polskich zarzutów i skuteczność polskiej administracji"- napisał na Twitterze minister energii Krzysztof Tchórzewski. Podziękował też rządom Litwy i Łotwy, które poparły Polskę w tej sprawie.



"Gazociąg Opal jest przedłużeniem Nord Stream na terytorium Unii Europejskiej. Komisja Europejska wydała decyzję przyznająca Gazpromowi pełną przepustowość na tym gazociągu. Ta decyzja została zaskarżona przez Polskę, przy wsparciu Litwy i Łotwy. Sąd Europejski przyznał nam rację i ta decyzja Komisji Europejskiej została uchylona. Dzięki temu utrzymane jest bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale także Ukrainy, której gazociąg mógłby być wyłączony w sytuacji pełnego objęcia Opalu przez Gazprom. Jest to słuszna decyzja Sądu Europejskiego" - powiedział w nagraniu zamieszczonym na Twitterze minister energii Krzysztof Tchórzewski.



Resort energii przypomniał, że gazociąg Opal znajduję się na terenie Niemiec i jest odnogą gazociągu Nord Stream I.