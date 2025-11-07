8771,70 zł - tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2025 roku. Tę informację podał Główny Urząd Statystyczny.

/ Shutterstock

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce regularnie rośnie, choć tempo wzrostu zależy od sytuacji gospodarczej i inflacji. Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w trzecim kwartale wzrosło o 7,5 proc. rdr i wyniosło 8771,70 zł. To - jak podaje kalkulator wynagrodzenia.pl - ok. 6 309,33 netto.

W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o 0,3 proc.

Tyle średnio zarabiamy, a ile wynosi inflacja?

Inflacja w Polsce w październiku tego roku wyniosła 2,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z wrześniem ceny wzrosły o 0,1 proc.

/ Michał Czernek / PAP

Jak zmieniły się natomiast ceny grup towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2025 roku w porównaniu z październikiem 2024 roku?

/ GUS / X / Materiały prasowe

NBP o prognozach dotyczących inflacji i PBK

Gospodarka znajduje się już blisko stanu równowagi, a inflacja w całym horyzoncie projekcji znajduje się w pobliżu celu inflacyjnego wynoszącego 2,5 proc. plus/minus 1 pkt proc. - powiedział dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP Jacek Kotłowski podczas prezentacji opublikowanego w piątek „Raportu o inflacji”.



W raporcie NBP znalazła się projekcja inflacji i PKB, obejmująca okres do 2027 r., opracowana przy założeniu braku zmian stóp procentowych. Wynika z niej, że w 2025 r. wzrost PKB wyniesie 3,4 proc. W kolejnym roku krajowa aktywność gospodarcza przyspieszy do 3,7 proc.

Przesunęliśmy szczyt aktywności gospodarczej na przyszły rok ze względu na przesunięcie wykorzystania funduszy unijnych oraz ze względu na efekty dotychczasowych obniżek stóp procentowych. W 2027 r. będzie delikatne spowolnienie - powiedział Jacek Kotłowski. W 2027 r. wzrost PKB ma wynieść 2,6 proc.