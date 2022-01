Tarcza antyinflacyjna będzie niekorzystna dla rolników VAT-owców - to stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazane dziś wicepremierowi i ministrowi rolnictwa Henrykowi Kowalczykowi. Zdaniem KRIR, znaczna grupa rolników-producentów nie będzie mogła odliczyć od podatku poniesionych wydatków. Rolnicy mają pomysł, co rząd musiałby zrobić, aby zaproponowane rozwiązanie miało dla nich korzystny skutek.

Jak tłumaczył PAP prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, zerowa stawka VAT dotyczy jedynie przedsiębiorców sprzedających żywność w sklepach.

Cytat Znaczna grupa rolników producentów nie będzie mogła odliczyć od podatku poniesionych wydatków. W praktyce oznacza to, że rozwiązanie tarczy antyinflacyjnej, które ma w założeniu przeciwdziałać skutkom podwyżek cen m.in. nawozów sztucznych, w rzeczywistości nie okaże się możliwe do wykorzystania dla rolników rozliczających podatek VAT - poinformowała Krajowa Rada Izb Rolniczych na swojej stronie internetowej.

Co proponują rolnicy?

We wtorek, po posiedzeniu rządu, premier Mateusz Morawiecki poinformował o przyjęciu tarczy antyinflacyjnej 2.0. Zgodnie z nią do zera ma spaść VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 proc., z 23 do 8 proc. ma spaść stawka tego podatku na paliwa silnikowe, w przypadku nawozów stawka podatku spadnie z 8 proc. do zera. VAT na gaz ma spaść z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymany zostanie obniżony 5 proc. VAT.

Zdaniem samorządu rolniczego, aby zaproponowane rozwiązanie miało korzystny skutek należałoby wprowadzić zerową stawkę VAT na sprzedaż płodów rolnych.

Co to znaczy, że ktoś jest VAT-owcem

VAT-owiec to firma, która rozlicza VAT. Czyli może odliczyć podatek naliczony (zapłacony przy zakupach) od podatku należnego (doliczonego do kwot netto sprzedaży). VAT-owiec co miesiąc musi przesyłać Jednolity Plik Kontrolny.

VAT-owiec może zadysponować nadwyżką podatku naliczonego nad należnym na dwa sposoby:

przenieść nadwyżkę podatku naliczonego na następne okresy rozliczeniowe

wystąpić o zwrot różnicy na rachunek bankowy