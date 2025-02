Przystępując do rozliczenia podatku dochodowego, rzadko w głowie mamy bilans potencjalnych korzyści, jakie mogą się wiązać z tą czynnością. Raczej chcemy uniknąć konsekwencji i pozbyć się ciążącego obowiązku. Tymczasem proces rozliczenia PIT za 2024 rok może się zakończyć pokaźnym przelewem od urzędu skarbowego. Jak do tego doprowadzić? Pierwszym krokiem będzie z pewnością przeczytanie tego artykułu, a reszta potoczy się już sama. A właściwie z pomocą darmowego programu PITax.pl.

/ Materiały prasowe

Solidny zwrot podatku kojarzy nam się z amerykańskimi firmami. To właśnie tam podatnicy otrzymują kwoty, które zasilają ich budżet i pozwalają na realizację nawet większych wydatków. U nas system wygląda inaczej, ale to nie znaczy, że zwrot podatku PIT 2024 musi być niezauważalny. Odkąd kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł, większe zwroty stały się dużo częstsze. Mało tego - istnieją sposoby na zwiększenie kwoty, którą będzie musiał zwrócić urząd.

Rozliczenie PIT za 2024 rok bez problemów

Co roku przychodzi ten moment, gdy większość podatników przypomina sobie o istnieniu urzędu skarbowego. W 2025 roku nie będzie inaczej - czas rozliczeń rozpoczął się 15 lutego i potrwa do 30 kwietnia. Kto chce mieć to szybko z głowy, najlepiej niech od razu zapomni o papierowych formularzach i zaprzyjaźni się z rozwiązaniami internetowymi.

Elektroniczne rozliczenie podatku to już nie tylko wygoda, ale wręcz standard. Można to zrobić za pomocą rządowego systemu Twój e-PIT lub skorzystać z aplikacji takich jak PITax.pl. Pierwsza opcja to raczej wersja dla tych, którzy nie chcą niczego ruszać - system sam przygotowuje wstępne zeznanie PIT 2024, które wystarczy zaakceptować. Jednak jeśli ktoś ma nadzieję na dodatkowe ulgi i większy zwrot, powinien zerknąć na alternatywne programy.

Pozostałe aplikacje, w tym PITax.pl, oferują znacznie więcej niż możliwość przeniesienia danych do formularza. Podatnik krok po kroku przechodzi przez kolejne etapy, dostając sugestie dotyczące przysługujących mu ulg i możliwości odliczeń. Brzmi jak żmudna czynność biurokratyczna? W żadnym razie - wszystko jest przedstawione w przystępny sposób, niemal jak quiz, w którym im lepiej odpowiesz, tym więcej podatku odzyskasz.

PIT 2024 - jak wyglądają ulgi oraz 1,5%?

Podatki to nie jest temat, który budzi ekscytację. Ale jeśli istnieje coś, co może sprawić, że rozliczenie PIT za 2024 rok stanie się choć odrobinę przyjemniejsze, to są to ulgi podatkowe. W 2025 roku masz szansę nie tylko odzyskać część swoich pieniędzy, ale także zadecydować, gdzie trafi ułamek Twojego podatku.

Ulgi to coś w rodzaju nagrody pocieszenia za cały ten podatkowy trud. Masz dzieci? Przysługuje Ci ulga prorodzinna, która skutecznie obniży Twój podatek. Jeśli postanowiłeś ocieplić dom i zimą już nie marzniesz w trzech swetrach, możesz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. A jeśli mierzysz się z wydatkami na leki czy rehabilitację - ulga rehabilitacyjna jest stworzona właśnie dla Ciebie. Brzmi nieźle, prawda? Problem w tym, że żeby z nich skorzystać, trzeba je najpierw znaleźć - i tu pojawia się pierwsza różnica między metodami rozliczenia.

Rządowy Twój e-PIT zrobi za Ciebie większość roboty, ale nie ma zbyt wielkich możliwości. Owszem, zasugeruje podstawowe ulgi, jeśli Twoja sytuacja jest dość standardowa. Ale jeśli istnieje możliwość odzyskania dodatkowych pieniędzy, musisz już o tym wiedzieć. To jak z automatycznym ekspresem do kawy - zaparzy przyzwoitą kawę, ale jeśli masz ochotę na coś bardziej wyszukanego, musisz włożyć choć odrobinę wysiłku w swój PIT 2024.

PITax.pl działa inaczej - jak dociekliwy doradca podatkowy. Pyta o Twoją sytuację życiową, analizuje odpowiedzi i podsuwa wszystkie możliwe ulgi, o których nawet nie przyszłoby Ci do głowy pomyśleć. Odpowiadasz na pytania, a program robi całą resztę - oblicza, wypełnia, wysyła do urzędu i jeszcze dba o to, żebyś dostał Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Nie musisz się martwić, że coś przegapisz - algorytm ma to pod kontrolą.

A skoro już jesteśmy przy kontrolowaniu, to w tym roku możesz też decydować, gdzie trafi 1,5% Twojego podatku. To drobny gest, który nic Cię nie kosztuje, a może pomóc komuś w potrzebie. W PITax.pl wybór organizacji pożytku publicznego jest banalnie prosty - system prowadzi Cię za rękę i dba, byś nie popełnił żadnego błędu. W e-Urzędzie Skarbowym musisz samodzielnie znaleźć numer KRS i wpisać go w odpowiednią rubrykę. A jeśli jesteś fanem tradycji i wolisz formularz papierowy - tam wszystko robisz ręcznie, od wpisania numeru organizacji po obliczenie właściwej kwoty.



Wyjaśniamy, do kiedy rozliczyć PIT

Zanim zajmiemy się terminem końcowym, odpowiedzmy sobie na dużo rzadsze, ale równie ciekawe pytanie: od kiedy można rozliczyć PIT 2025? Otóż system rusza 15 lutego i od tego dnia można wysyłać swoje deklaracje. A teraz pytanie najbardziej palące i budzące największe zainteresowanie: do kiedy rozliczyć PIT?

Na rozliczenie PIT za 2024 rok masz czas do 30 kwietnia 2025 roku. I to bez względu na to, czy wypełniasz PIT-37, PIT-36, czy inny formularz. Jeśli z jakiegoś powodu poczujesz potrzebę poprawienia swojego zeznania - na przykład zapomnisz o jakiejś uldze - możesz złożyć korektę. Ale uważaj, bo im później złożysz korektę, tym większa szansa, że urząd doliczy Ci odsetki. Jednak najciekawszy termin to 30 maja 2025 roku - to ostatni moment, by zmienić organizację, której przekazujesz 1,5% swojego podatku.

Przekazanie 1,5% podatku to jedyna okazja, by część pieniędzy, które i tak musisz oddać, trafiła w sensowne miejsce. Ale nawet to nie jest takie proste. Żeby wszystko poszło gładko, deklaracja musi być złożona na czas, bez błędów i zaległości wobec urzędu. Jeśli coś pójdzie nie tak - kasa zostanie w budżecie państwa.