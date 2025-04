Dobre wieści dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku suszy i powodzi. Premier Donald Tusk poinformował, że rząd przeznaczy w sumie 600 mln zł na odszkodowania dla gospodarstw dotkniętych przez ekstremalne zjawiska atmosferyczne.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Umówiliśmy się z rolnikami na odszkodowania związane ze skutkami powodzi i suszy. To jest w sumie 600 mln zł - 350 mln zł dla poszkodowanych przez suszę. To są jakby różne dziedziny. To są i pasieki, i kukurydza (...). A dla powodzian, którzy ponieśli straty rolne w czasie powodzi, to jest 250 mln zł - powiedział we wtorek premier Donald Tusk po posiedzeniu rządu.

Podkreślił, że Rada Ministrów zdaje sobie sprawę z tego, iż te odszkodowania nie wyrównują wszystkim rolnikom strat. Jest to bardzo trudne, ale przeprowadziliśmy także ocenę skutków suszy i powodzi w sposób możliwie rzetelny. Każdy by chciał dostać więcej, ale w tej chwili te 600 mln zł to i tak jest naprawdę, jak wiecie, spory wysiłek z punktu widzenia pieniędzy, jakimi dysponuje rząd i minister rolnictwa - dodał szef rządu.

O co chodzi w rozporządzeniu resortu rolnictwa?

W porządku obrad wtorkowego posiedzenia rządu znalazł się m.in. przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Projekt zakłada wydłużenie na rok 2025 możliwości szacowania szkód wywołanych przez suszę również przez komisje powoływane przez wojewodów.

Zgodnie z uzasadnieniem dołączonym do projektu, rozporządzenie wydłuża na 2025 rok możliwość szacowania szkód wywołanych przez suszę także przez komisje powoływane przez wojewodę; przywraca też możliwość dodatkowego potwierdzenia szkód suszowych - na wniosek wojewody - przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG).

Dotychczasowe przepisy przewidywały możliwość dodatkowego szacowania szkód powstałych w wyniku suszy jedynie w latach 2023-2024, jednak do resortu wpłynęły wnioski od organizacji rolniczych i rolników, którzy postulują dalsze utrzymanie możliwości szacowania szkód przez komisje. Producenci rolni wskazywali natomiast na potrzebę dodatkowej weryfikacji występowania suszy w trakcie sezonu wegetacyjnego.

W uzasadnieniu wskazano, że projektowana nowela wprowadza przepisy regulujące ogólne warunki udzielania pomocy producentom rolnym, w gospodarstwach których wystąpiły straty spowodowane suszą w 2024 r., przekraczające 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej z ostatnich trzech lat.

Pomoc, zgodnie z projektem, będzie udzielona na wniosek producenta rolnego; dokument należy złożyć do 10 kwietnia 2025 r. Stawki pomocy - w zależności od wysokości start - wynoszą od 1 do 3 tys. zł na hektar. W projekcie zaproponowano, by w przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, iż zapotrzebowanie na pomoc jest wyższe od puli środków, do obliczania pomocy zastosowany byłby współczynnik korekty.

Projekt określa też warunki udzielania pomocy dla rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w ub.r. w gospodarstwie suszy. Wysokość pomocy będzie wynosiła 3 tys. zł w przypadku, gdy oszacowane szkody spowodowane suszą wynoszą co najmniej 15 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym. Taka pomoc ma charakter pomocy socjalnej; nie jest przeznaczona na wsparcie wznowienia produkcji w gospodarstwie rolnym, dlatego jej wielkość nie jest uzależniona od wielkości gospodarstwa czy wysokości szkód.