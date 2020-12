Polska goni Zachód - słyszymy o tym nieustannie od rządzących, którzy podkreślają, że to szczególna zasługa obecnej ekipy i jej dbałości o zwykłego człowieka. Szef rządu wielokrotnie powtarzał, że jeśli chodzi o poziom życia, to zostawiliśmy już w tyle Greków i skracamy dystans do Hiszpanów i Włochów. To prawda, ale większe powody do chwalenia się wydają się mieć władze Rumunii. Nowe unijne porównanie wskazuje, że to Rumunia, a nie Polska jest wschodnioeuropejskim czempionem wzrostu poziomu życia.

