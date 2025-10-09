Sejm Rzeczypospolitej Polski skierował w czwartek projekt budżetu na 2026 roku do prac w komisjach sejmowych. Do dalszych prac przekazano także projekt ustawy okołobudżetowej na przyszły rok. O odrzucenie obu projektów już w pierwszym czytaniu wnioskowali posłowie prawicowej opozycji: Prawa i Sprawiedliwości, a także Konfederacji.

Sejm RP (zdjęcie poglądowe) / Leszek Szymański / PAP

Projekt budżetu na 2026 rok

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2026 oraz projektu ustawy okołobudżetowej. W trakcie debaty posłowie opozycji - m.in. z PiS i Konfederacji - zgłosili wniosek o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu. W trakcie głosowania Sejm jednak wnioski odrzucił.

Przeciw odrzuceniu projektu budżetu na 2026 r. opowiedziało się 234 posłów, za było zaś 202 posłów, a wstrzymało się 5. Tak samo posłowie głosowali w przypadku projektu ustawy okołobudżetowej na rok 2026. Tym samym oba projekty zostały skierowane do dalszych prac w komisjach sejmowych.

Ustawa trafi na biurko prezydenta

Uchwalona ustawa budżetowa powinna trafić do prezydenta do podpisu w ciągu 4 miesięcy od dnia przekazania Sejmowi projektu ustawy budżetowej. Jeżeli tak się nie stanie, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Ustawa zasadnicza przewiduje, że prezydent podpisuje budżet w ciągu 7 dni albo kieruje ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, który w tej sprawie musi orzec nie później niż w 2 miesiące od otrzymania ustawy.

Z projektu ustawy budżetowej wynika, że wydatki budżetu państwa wyniosą 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy ukształtuje się na poziomie 271,7 mld zł. Dochody budżetu państwa zaplanowano na poziomie 647,2 mld zł. Z tego budżet ma pozyskać 341,5 mld zł z VAT, 103,3 mld zł z akcyzy 80,4 mld zł z podatku dochodowego od firm oraz 32 mld zł z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach. Co zakłada?

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 zakłada m.in. wprowadzenie rozwiązań zwiększających elastyczność budżetu. Z uzasadnienia wynika, że chodzi o "możliwość szybkiego i efektywnego przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych czy ewentualnych epidemii". Dotyczy to także zdarzeń, które "bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu państwa, związanym z sytuacją geopolityczną".

Projekt przewiduje specjalny mechanizm tworzenia rezerwy celowej oraz sposób pozyskiwania pieniędzy na ten cel dzięki blokadzie wolnych środków budżetowych.

Projekt zakłada także, że od 1 stycznia 2026 roku o 3 procent wzrośnie średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących, a także podstawa służąca naliczeniu wynagrodzeń osób podlegających przepisom ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi oraz niektórymi spółkami. Przepisy przewidują także m.in. zmiany dotyczące Funduszu Reprywatyzacji.