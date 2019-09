Premier Mateusz Morawiecki otrzymał nagrodę Człowieka Roku XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Nazwisko laureata ogłoszono podczas wieczornej gali, wieńczącej drugi dzień krynickiego forum.

Mateusz Morawiecki / PAP/Grzegorz Momot /

Co roku podczas trzydniowego spotkania środowisk gospodarczych nagradzane są osoby oraz instytucje, które - w ocenie członków Rady Programowej Forum Ekonomicznego - nadają ton życiu publicznemu, społecznemu i gospodarczemu w Europie Środkowo-Wschodniej.



Jak mówił w laudacji pomysłodawca i organizator krynickiego forum Zygmunt Berdychowski, premier przeniósł z biznesu do polityki m.in. sprawność, efektywność zarządzania i umiejętność kierowania dużymi zespołami ludźmi.



Tegoroczny laureat jest zmorą dla współczesnych neoliberałów. Z jednej bowiem strony jego rząd realizuje wielkie projekty społeczne, a z drugiej strony jednocześnie np. obniżył podatek dla małych firm (...), wprowadził zerową stawkę podatku dla osób do 26. roku życia, obniżył podatek dla najmniej zarabiających - mówił Berdychowski. Za największy sukces rządu Morawieckiego uznał skuteczną walkę z bezrobociem.



Nagrodę wręczyła premierowi marszałek Sejmu Elżbieta Witek.



Nagrody Forum Ekonomicznego przyznawane są w kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku i Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej. Tytułem firmy roku wyróżniono w środę bank PKO BP SA.



Nagrodę Gospodarczą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, będącą jednocześnie nagrodą specjalną krynickiego forum, otrzymała szefowa grupy Luxmed Anna Rulkiewicz.



Podczas środowej gali wręczono również m.in. nagrodę Nowa Kultura Nowej Europy im. Stanisława Vincenza, przyznawaną twórcom i promotorom kultury za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury naszego regionu. W tym roku jej laureatem został węgierski literaturoznawca i historyk kultury prof. Csaba György Kiss.



Galę wręczenia nagród uświetnia Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej pod batutą podpułkownika Leszka Mieczkowskiego.



W ubiegłym roku tytuł Człowieka Roku krynickiego forum odebrał premier Litwy Saulius Skvernelis. W poprzednich latach laureatami nagrody byli m.in. premierzy: Polski - Beata Szydło i Donald Tusk, Węgier - Viktor Orban i Słowacji - Robert Fico, a także prezes PiS Jarosław Kaczyński i prezydenci Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski.