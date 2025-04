Komisja Europejska nałożyła w środę kary w wysokości 500 mln i 200 mln euro na koncern Apple i Metę, firmę-matkę Facebooka, Instagrama i WhatsAppa, za naruszenie Aktu o rynkach cyfrowych (DMA). To pierwsza kara nałożona przez UE na firmy technologiczne za złamanie zasad DMA.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Komisja Europejska poinformowała, że Apple naruszył przepisy, uniemożliwiając twórcom aplikacji reklamowanie swoich produktów poza należącym do koncernu sklepem internetowym App Store i blokując deweloperom możliwość informowania użytkowników, że mogą oni nabyć dane produkty także za pośrednictwem innych kanałów dystrybucji. Z tego powodu konsumenci stracili możliwość korzystania z alternatywnych, nierzadko tańszych ofert.

W przypadku Mety KE ustaliła, że firma - niezgodnie z zapisami DMA - zmuszała użytkowników do tego, żeby wybierali, czy wolą, by ich dane wykorzystywane były do celów reklamowych, czy też wolą zapłacić, żeby nie widzieć reklam. Nie zaoferowała im też innego wyboru, w tym możliwości zdecydowania o tym, jakie dane będą przekazywane firmom reklamowym.

Za naruszenie DMA na obie firmy zostały nałożone kary w wysokości 500 mln i 200 mln euro. Koncerny mają teraz 60 dni na dostosowanie się do decyzji KE. Jeśli tego nie zrobią, KE może zacząć naliczać dodatkowe kary okresowe za zwłokę.

To pierwsze kary nałożone przez UE za złamanie DMA. Przepisy zaczęły obowiązywać w marcu 2024 r. Ich celem jest zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku UE.