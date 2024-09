Płaca minimalna w 2025 r. wyższa niż zakładano wcześniej. Wzrośnie ona do 4666 zł brutto w stosunku do 4626 zł brutto proponowanych na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 30,50 zł z proponowanych wcześniej 30,20 zł.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Od lipca bieżącego roku minimalna płaca to 4300 zł brutto, a godzinowa stawka 28,10 zł. W projekcie rozporządzenia opublikowanym w czwartek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji jako skierowany do podpisu premiera zaproponowano, by od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4666 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych - 30,50 zł brutto. "W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2025 r. na forum Rady Dialogu Społecznego. Wobec powyższego, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy, Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września br. - przy czym nie mogą być one niższe od wysokości zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji" - napisano w projekcie. Zaznaczono w nim, że wysokości zaproponowane Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji były następujące: 4626 zł brutto - minimalne wynagrodzenie za pracę i 30,20 zł brutto - minimalna stawka godzinowa. / PAP Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę została ustalona w oparciu o warunki określone w art. 5 ustawy, czyli zwiększenie ostatecznej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 2024 r. (obowiązującej od dnia 1 lipca) o prognozowany, w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (105 proc.) oraz zastosowanie wskaźnika weryfikacyjnego (1,0334) z tytułu różnicy pomiędzy rzeczywistym (111,4 proc.) a prognozowanym (107,8 proc.) wzrostem cen w 2023 r. "Dzięki wzrostowi minimalnego wynagrodzenia za pracę zostanie zachowana siła nabywcza dochodów pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenia" - czytamy w projekcie rozporządzenia. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. Według szacunków MRPiPS w 2025 r. w Polsce płacę minimalną będzie otrzymywać ponad 3,1 mln pracujących. Zobacz również: Sąd uderzył w linię lotniczą Ryanair. Przełomowy wyrok

Orlen odkrył w Polsce duże złoża ropy naftowej

Podwójna waloryzacja emerytur i rent. Jest decyzja rządu

Apple dotkliwie ukarane przez TSUE. Wielkie zwycięstwo w podatkowym sporze z gigantem