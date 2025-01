Wczesne zaplanowanie urlopu w 2025 roku może przynieść same korzyści. Nowy rok obfituje bowiem w parę długich, 3-dniowych lub 4-dniowych weekendów. Niekiedy wystarczy wziąć jeden lub dwa dni urlopu, żeby cieszyć się paroma dniami odpoczynku. Kiedy przypadają dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku i kiedy najlepiej wziąć urlop, żeby mieć jak najwięcej wolnego?

/ Shutterstock

Dni wolne od pracy w 2025 roku

Prezydent podpisał ustawę o wolnej Wigilii , a szefowa jego kancelarii Małgorzata Paprocka poinformowała, że ustawa zostanie skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Ma to wpływ na liczbę wolnych ustawowo dni w 2025 roku. 116 dni będzie wolnych od pracy, natomiast 14 z nich to święta państwowe czy kościelne.

Ponieważ niektóre święta wypadają w soboty - a pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy za święto, które przypada w sobotę - łącznie w nowym roku możemy mieć wolną od pracy jeszcze większą liczbę dni.

W kalendarzu są święta, które rozdziela jedynie dzień lub dwa. Są też takie, które w 2025 roku wypadają pod koniec lub na samym początku tygodnia. Oznacza to, że wystarczy wykorzystać małą część urlopu, aby znacznie wydłużyć wolne. Aby dobrze to rozplanować, warto wiedzieć, że dni wolne od pracy w 2025 roku to:

1 stycznia (środa) - Nowy Rok;

6 stycznia (poniedziałek) - święto Trzech Króli;

20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc;

21 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny;

1 maja (czwartek) - Święto Pracy;

3 maja (sobota) - święto Konstytucji 3 Maja;

19 czerwca (czwartek) - Boże Ciało;

15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

1 listopada (sobota) - Wszystkich Świętych;

11 listopada (wtorek) - Święto Niepodległości;

24 grudnia (środa) - Wigilia

25 grudnia (czwartek) - Boże Narodzenie;

26 grudnia (piątek) – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

/ Mateusz Krymski / PAP

Urlop w 2025 roku. Jak najefektywniej go zaplanować?

STYCZEŃ

Nowy Rok przypada w środę, a święto Trzech Króli w poniedziałek. Biorąc więc dwa dni urlopu - 2 i 3 stycznia - można uzyskać łącznie 6 dni wolnego od pracy.

MAJ

4-dniowy "długi weekend" - przy wzięciu tylko jednego dnia urlopu, 2. dnia miesiąca - można będzie zapewnić sobie w maju. 1 maja wypada bowiem w czwartek, a 3 maja - w sobotę. Ponieważ pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę (lecz to pracodawca wyznacza termin "odbioru" tego dnia), może być tak, że wolne dostaniemy "z góry" w piątek, 2 maja. Wtedy 4 dni wolnego łącznie z niedzielą będziemy mieć bez konieczności wnioskowania o urlop.

Jeśli chcemy zapewnić sobie naprawdę długą, bo aż 7-dniową majówkę, można pomyśleć o tym, aby wziąć urlop w poniedziałek 28 kwietnia. Wtedy (wnioskując o 3 dni urlopu) zyskamy cały tydzień wolnego.

CZERWIEC

Boże Ciało w 2025 roku wypada w czwartek, 19 czerwca. Aby mieć długi, 4-dniowy weekend wystarczy wziąć jeden dzień urlopu w piątek, 20 czerwca.

SIERPIEŃ

Długi weekend przypadnie też w sierpniu 2025 roku. 15 sierpnia, a więc Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, wypada bowiem w piątek. Oczywiście można też zapewnić sobie nie 3, a 7 dni wolnego. Cały tydzień bez pracy zyskamy, biorąc tylko 4 dni urlopu (od 11 do 14 sierpnia).

LISTOPAD

1 listopada, a więc Wszystkich Świętych, przypada w 2025 roku w sobotę, Za ten dzień pracownikom również należy się dzień wolnego do "odebrania", co oznacza dłuższy wypoczynek. Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada wypada natomiast we wtorek. Żeby mieć 4-dniowy weekend, należy więc złożyć wniosek o urlop w poniedziałek, 10 listopada.

GRUDZIEŃ

W 2025 roku w grudniu można zapewnić sobie naprawdę sporo wolnego. Wigilia wypada w środę, a więc wystarczy wziąć 2 dni urlopu (22 i 23 grudnia), by uzyskać aż 9 dni bez pracy. Jeśli z kolei weźmiemy 5 dni urlopu między świętami Bożego Narodzenia a świętem Trzech Króli, będziemy mieć aż 2 pełne tygodnie wolnego.