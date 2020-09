"Od 1 września podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni – nie tylko nowo rejestrujący się, ale też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek" – przypomina minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Od 1 września wzrasta zasiłek dla bezrobotnych. W pierwszych 90 dniach wyniesie on 1200 zł, a w pozostałym okresie posiadania prawa do zasiłku - 942,30 zł. Podwyższenie zasiłku zakłada ustawa o dodatku solidarnościowym, która weszła w życie w drugiej połowie czerwca.

Na jej mocy wprowadzony został dodatek solidarnościowy, który - w wysokości 1400 zł - przysługiwał osobom, które straciły pracę w wyniku kryzysu spowodowanego epidemią. Świadczenie było przyznawane maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.



Dodatek solidarnościowy wprowadziliśmy z myślą o osobach, które utraciły pracę w czasie epidemii. Jednocześnie, dzięki inicjatywie prezydenta Andrzeja Dudy, ustawa o dodatku solidarnościowym zakładała podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych. Podwyżka zaczyna obowiązywać od września - powiedziała minister Marlena Maląg.



Podkreśliła, że podwyższoną kwotę zasiłku otrzymają wszyscy bezrobotni - nie tylko nowo rejestrujący się, ale też bezrobotni, którzy już pobierają zasiłek.



Podwyższenie kwoty zasiłku wiąże się z podwyższeniem wszystkich świadczeń, których wysokość uzależniona jest od wysokości zasiłku dla bezrobotnych, np. stypendium przysługującego w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych, dodatku aktywizacyjnego czy świadczenia integracyjnego dla uczestników centrów integracji społecznej - wskazała szefowa MRPiPS.



Pozostałe zasady przyznawania obniżonej i podwyższonej kwoty zasiłku, w zależności od stażu pracy, pozostaną niezmienione.



Dotychczas zasiłek dla bezrobotnych wynosił 881,30 zł w pierwszych 90 dniach i 692 zł w późniejszym okresie. Według rządowych szacunków łączny koszt podniesienia wysokości podstawowego zasiłku do 1200 zł od września wyniesie w tym roku ok. 658,6 mln zł.



W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzona została również zmiana, która zakłada zaliczenie do 365 dni pracy warunkujących możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, okresu pracy w obniżonym wymiarze etatu i z obniżoną wysokością wynagrodzenia poniżej pensji minimalnej. Zmiana dotyczy osób, którym na podstawie marcowej ustawy "covidowej" zmniejszono wymiar czasu pracy, skutkujący obniżeniem wysokości wynagrodzenia poniżej płacy minimalnej.