Będzie zawieszenie wykonywania obowiązkowych pracowniczych badań lekarskich – to odpowiedź na apel organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Zmiany w prawie mają wejść w życie z początkiem kwietnia, ale z mocą obowiązywania już teraz. Chodzi o to, że w dobie występowania koronawirusa ludzie nie chcą, jeżeli zdrowie nie szwankuje, chodzić do lekarza.

Pracodawcy informują, że wielu pracowników odmawia pójścia do przychodni medycyny pracy na obowiązkowe badania okresowe, bo boją się zarażenia. Zgodnie z prawem szef nie ma prawa takiej osoby dopuścić do wykonywania obowiązków, dlatego to prawo ma się zmienić.

Od soboty resorty zdrowia i pracy szykują stosowną nowelizację przepisów. Będzie ona przewidywać, że do czasu unormowania sytuacji osoby bez ważnych badań będą mogli swobodnie pracować.

Do tej pory w Polsce wykryto 305 przypadków zarażenia koronawirusem. Pięć osób zmarło.