Michel Barnier - główny unijny negocjator ds. brexitu - poinformował na Twitterze, że test na koronawirusa dał u niego wynik pozytywny. "Czuję się dobrze i jestem w dobrym nastroju" - zapewnił.

"Chciałbym poinformować, że mój test na Covid-19 dał pozytywny wynik. Czuję się dobrze i jestem w dobrym nastroju. Stosuję się do wszystkich niezbędnych zaleceń, podobnie jak mój zespół" - napisał Barnier na Twitterze. Zwrócił się też z apelem do wszystkich dotkniętych przez pandemię i przebywających w izolacji. "Razem przez to przejdziemy" - zapewnił.



27 lutego Barnier był w Polsce na spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim.