Nadrezerwacja lotów to praktyka, która może zamienić wakacyjną podróż w prawdziwy koszmar. Aż 6,6 miliona pasażerów rocznie doświadcza takiej sytuacji. Mimo posiadania ważnego biletu i paszportu, nie mogą wejść na pokład samolotu. Co warto wiedzieć o overbooking i co robić, gdy nie wpuszczą Cię na pokład?

Więcej biletów niż miejsc w samolocie. Co robić, gdy nie wpuszczą cię na pokład? / Shutterstock Zobacz również: Chwile grozy na pokładzie samolotu. Maszyna "zatrzymała się w powietrzu"

Naraził 170 pasażerów. Ryanair pozwał Polaka

Planujesz egzotyczne wakacje? O tym musisz pamiętać Overbooking – dlaczego linie lotnicze decydują się na taki krok? Nadrezerwacja, czyli sprzedaż większej liczby biletów niż dostępnych miejsc w samolocie, to strategia przyjęta przez linie lotnicze na całym świecie. Przewoźnicy zakładają, że pewna liczba pasażerów nie pojawi się na lot. Niestety, czasami prowadzi to do sytuacji, w której na pokład nie może wejść więcej osób, niż linie przewidziały, co z kolei skutkuje znacznymi opóźnieniami i problemami dla pasażerów. Co mówią liczby? Badanie przeprowadzone przez Go.Compare rzuca światło na skalę problemu - a jest ona ogromna. Szacuje się, że w ciągu ostatniej dekady około 20,9 miliona pasażerów odczuło skutki nadrezerwacji. Każdego roku około 6,6 miliona osób zostają pozbawione możliwości wejścia na pokład. Overbooking. Jakie prawa przysługują pasażerom w przypadku nadrezerwacji? Linie lotnicze, w przypadku nadrezerwacji, mają obowiązek zadbać o dotkniętych nią pasażerów. Obejmuje to oferowanie alternatywnych lotów, odszkodowań oraz pomocy. Z danych wynika, że większość (84 proc.) pasażerów, którym odmówiono wejścia, otrzymała propozycję innego lotu. Niemniej jednak, około miliona pasażerów rocznie pozostaje bez zorganizowanej na nowo podróży. Niestety, niemal dwie trzecie pasażerów dotkniętych problemem nadrezerwacji doświadcza strat finansowych. Co gorsza, mniej niż połowa z nich decyduje się na zgłoszenie roszczenia do swojego ubezpieczyciela podróży. Ekspert radzi: Co robić, gdy nadrezerwacja dotknie także Ciebie? Rhys Jones, ekspert ds. ubezpieczeń podróżnych w Go.Compare, podkreśla, że w przypadku odmowy wejścia na pokład z powodu nadrezerwacji, kluczowe jest potwierdzenie tego faktu u linii lotniczej, najlepiej na piśmie. Następnie należy omówić możliwości zorganizowania podróży na nowo, jak również ewentualne odszkodowanie. Jones radzi także, by zachować wszystkie dokumenty związane z podróżą, które mogą być potrzebne do ewentualnego zgłoszenia roszczenia. Powinieneś mieć możliwość ubiegania się o odszkodowanie od linii lotniczych za niektóre poniesione koszty - mówi ekspert. Dodatkowo, niektóre ubezpieczenia oferują ochronę w przypadku zakłóceń podróży, co może okazać się pomocne.