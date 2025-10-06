Coraz więcej Polaków rozważa zmianę pracy. Jak wynika z najnowszego badania, aż 78 proc. osób deklaruje otwartość na nowe propozycje zawodowe, a 38 proc. Polaków w ciągu ostatnich trzech lat zdecydowało się na zmianę miejsca zatrudnienia. Największą gotowość do zmian wykazują ludzie młodzi, jednak także wśród menedżerów i osób z dłuższym stażem mobilność zawodowa utrzymuje się na wysokim poziomie. Główne motywacje do zmiany pracy to zarobki, stres oraz brak perspektyw awansu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mobilność zawodowa Polaków w liczbach

Z opublikowanego badania wynika, że w ostatnich trzech latach aż 38 proc. Polaków zmieniło miejsce zatrudnienia. Największą dynamikę widać wśród najmłodszych - aż 85 proc. badanych w wieku 18-24 lata i 52 proc. w grupie 25-34 lata ma już za sobą zmianę pracodawcy. Równie aktywni są stażyści i juniorzy - tu aż 71 proc. zdecydowało się na taki krok. Wśród starszych pracowników (55-65 lat) na zmianę zdecydowało się tylko 25 proc. ankietowanych.

Kto najczęściej zmienia pracę?

Zmianę pracy częściej rozważają osoby niezadowolone z relacji ze współpracownikami (56 proc.) oraz ci, którzy nie widzą dla siebie perspektywy rozwoju zawodowego (51 proc.).

"Obecna sytuacja na rynku pracy pokazuje, że mobilność zawodowa nie traci na znaczeniu. 38 proc. Polaków aktywnie szuka dziś nowego zatrudnienia" - czytamy w analizie.

Najwyższą mobilność zawodową wykazują osoby w wieku 18-24 lata (57 proc.), a także 25-34 lata (47 proc.). Warto podkreślić, że także wśród menedżerów 41 proc. badanych aktywnie rozgląda się za nowym pracodawcą.

Główne powody zmiany pracy

Najczęściej wskazywanym powodem rozważań nad zmianą zatrudnienia są lepsze możliwości zarobkowe (58 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: stres związany z aktualną pracą (39 proc.), chęć wykonywania zawodu dającego większe poczucie sensu (30 proc.) oraz brak perspektywy awansu (29 proc.). Co ciekawe, aż 45 proc. osób, które odczuwają silny stres w pracy, deklaruje chęć zmiany branży - wśród pozostałych ten odsetek wynosi 26 proc.

Badanie wykazało, że aż 78 proc. respondentów jest otwartych na zmianę pracy. Jednak nie wszyscy aktywnie aplikują - część osób jedynie śledzi ogłoszenia, by w razie potrzeby szybko zareagować na pojawiające się okazje. Najczęściej nad zmianą pracy myślą młodzi - połowa badanych w wieku 18-24 lata i 40 proc. w grupie 25-34 lata. Wśród osób powyżej 55 roku życia plany zmiany zatrudnienia deklaruje już tylko 16 proc.

Wyniki pokazują, że polski rynek pracy cechuje się wysoką mobilnością, szczególnie wśród osób młodych i tych, którzy nie widzą możliwości rozwoju w obecnym miejscu zatrudnienia. Coraz większe znaczenie mają także problemy związane ze stresem i satysfakcją zawodową. Eksperci prognozują, że rosnąca otwartość na zmiany może wpłynąć na wzrost konkurencji między pracodawcami w walce o najlepszych kandydatów. Przytoczone badanie przeprowadzono w lipcu 2025 roku wśród 2029 Polaków w wieku 18 - 65 lat.