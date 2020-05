Fortuny amerykańskich miliarderów od połowy marca wzrosły łącznie o 434 mld USD - wynika z raportu organizacji Americans for Tax Fairness (ATF). Najwięcej zyskali najbogatsi z nich oraz działający w branży nowych technologii.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

To dane za okres od 18 marca do wtorku. Zgodnie z raportem największe zyski wśród miliarderów w tym okresie odnotowali szef Amazona Jeff Bezos (34,6 mld dolarów) oraz założyciel Facebooka Mark Zuckerberg (25 mld dolarów).

18 marca - jak zauważa portal Fox News - notowania na amerykańskich giełdach spadły już o ok. 29 proc. w porównaniu do 19 lutego.



Przez minione dwa miesiące majątek miliarderów wzrósł łącznie z 2,948 bln do 3,382 bln dolarów. Największe zyski - 76 mld dolarów - zanotowała pierwsza piątka najbogatszych, w której są Bezos i Zuckerberg. Jeden z bardziej imponujących przyrostów w ujęciu procentowym odnotował dyrektor wykonawczy Tesli Elon Musk - o 48 proc. Od połowy marca - jak wynika z raportu bazującego na danych magazynu "Forbes" - liczba miliarderów w USA wzrosła o 16 i obecnie jest ich 630. Niektórzy z tych najbogatszych Amerykanów stracili jednak w trakcie epidemii, m.in. ci działający w branży turystycznej oraz w handlu detalicznym.



Wzrost majątków miliarderów pokazuje, jak pandemia koronawirusa "przysłużyła się największym i najbardziej zorientowanym na technologię firmom" - pisze portal telewizji CNBC. Przypada to na okres, w którym "siła robocza mierzy się z największym kryzysem gospodarczym we współczesnej historii" - dodaje.



Zgodnie z danymi ministerstwa pracy bezrobocie w USA wzrosło do 17,2 proc. To poziom, którego nie odnotowano od czasu Wielkiego Kryzysu w latach 1929-1933.



Pandemia pokazała śmiertelne konsekwencje rosnących nierówności majątkowych, a miliarderzy są jaskrawym symbolem tej nierówności - twierdzi Frank Clemente z Americans for Tax Fairness.