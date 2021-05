Rząd obniży proponowaną opłatę za likwidację OFE z obecnych 15 procent, do 10 - ustalili dziennikarze RMF FM. Powodem jest zaprezentowany w sobotę Polski Ład, czyli nowa strategia gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości.

Zdjęcie ilustracyjne / Monika Kamińska / RMF FM

Jak te dwie rzeczy się łączą? Żeby to zrozumieć musimy się cofnąć do szczegółów planowanej likwidacji Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Rząd chciałby, żeby każdy z nas zdecydował, czy jego pieniądze z OFE zostaną przeniesione do ZUS-u, gdzie każda wypłata emerytury będzie obłożona 17-procentowym PIT-em, czy też zostaną przeniesione na Indywidualne Konto Emerytalne.

Tutaj podatek za transfer do IKE miał wynosić 15 procent - co miało sprawić, że opcja IKE i opcja ZUS będą mniej więcej równoważne podatkowo.

Przedwczoraj rząd ogłosił jednak, że mocno obniża opodatkowanie emerytur z ZUS-u. Świadczenia do 2500 złotych nie będą obłożone podatkiem PIT.

Dlatego żeby zachować równowagę, rząd musi obniżyć także planowane opodatkowanie IKE. Z obecnie zakładanych 15 procent do - jak ustaliliśmy 10 procent.

