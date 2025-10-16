W 2025 roku aż 300 tysięcy Polaków przejdzie na emeryturę. Eksperci podkreślają, że wybór odpowiedniego miesiąca na złożenie wniosku do ZUS może znacząco wpłynąć na wysokość przyszłego świadczenia. Najkorzystniejsze terminy to lipiec i luty. Sprawdzamy, dlaczego właśnie te miesiące są tak ważne dla przyszłych emerytów.

Jak zwiększyć swoją emeryturę? Sprawdź, w których miesiącach złożyć wniosek do ZUS / Shutterstock

Lipiec to najlepszy miesiąc na złożenie wniosku emerytalnego po czerwcowej waloryzacji kapitału.

Luty jest drugim korzystnym terminem - świadczenie szybko wzrasta dzięki corocznej waloryzacji emerytur w marcu.

Odpowiedni wybór miesiąca może podnieść emeryturę nawet o kilkaset złotych miesięcznie.

Więcej ważnych informacji na stronie głównej RMF24.pl

Waloryzacja kapitału emerytalnego - dlaczego lipiec jest tak ważny?

Każdego roku w czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację kapitału emerytalnego. Oznacza to, że środki zgromadzone przez przyszłych emerytów na ich kontach zostają powiększone o określony procent, który zależy od wskaźników gospodarczych i inflacji. W 2025 roku waloryzacja wyniosła aż 14,41 procent, co znacząco podniosło wartość zgromadzonych składek.

Dla osób planujących przejście na emeryturę to bardzo istotna informacja. Jeśli wniosek o świadczenie zostanie złożony po przeprowadzeniu waloryzacji, czyli w lipcu, emerytura będzie wyliczana już na podstawie powiększonego kapitału. Przekłada się to bezpośrednio na wyższą miesięczną wypłatę.

Przykłady różnic w wysokości świadczeń

Różnice w wysokości emerytur w zależności od momentu złożenia wniosku mogą być naprawdę znaczące. Jak podaje Onet: Przykładowo, 60-letnia kobieta, która zgromadziła na swoim koncie emerytalnym 500 tysięcy złotych, przechodząc na emeryturę przed czerwcową waloryzacją, otrzymałaby 1893 złote miesięcznie. Po waloryzacji jej kapitał wzrósłby do 572 tysięcy złotych, co oznaczałoby emeryturę w wysokości 2166 złotych - o 273 złote więcej każdego miesiąca.

Jeszcze większe różnice dotyczą osób z wyższym kapitałem. 70-latek z 600 tysiącami złotych na koncie, przechodząc na emeryturę przed waloryzacją, otrzymałby 3389 złotych. Po waloryzacji jego kapitał wzrósłby do 686 tysięcy złotych, a miesięczna emerytura wyniosłaby 3878 złotych - to niemal 500 złotych więcej.

Luty - drugi korzystny miesiąc na przejście na emeryturę

Co jednak w sytuacji, gdy prawa emerytalne zostaną nabyte po lipcu? Wówczas eksperci wskazują luty jako drugi najkorzystniejszy miesiąc na złożenie wniosku o emeryturę. Powód jest prosty - osoby, które zaczną pobierać świadczenie w lutym, już w marcu załapią się na coroczną waloryzację emerytur. Dzięki temu już w drugim miesiącu pobierania świadczenia seniorzy mogą liczyć na podwyżkę.

Jak zaplanować przejście na emeryturę?

Planowanie momentu przejścia na emeryturę wymaga nie tylko znajomości przepisów, ale także śledzenia aktualnych wskaźników waloryzacji. Warto skonsultować się z doradcą emerytalnym lub pracownikiem ZUS, aby wybrać najkorzystniejszy termin. Odpowiednio dobrany miesiąc może przełożyć się na wyższe świadczenie przez wiele lat.

W 2025 roku osoby planujące przejście na emeryturę powinny szczególnie rozważyć złożenie wniosku w lipcu lub lutym. Dzięki temu mogą znacząco zwiększyć wysokość swojego świadczenia. Warto pamiętać, że decyzja o terminie przejścia na emeryturę to nie tylko formalność, ale także szansa na wyższe dochody w przyszłości.