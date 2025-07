Po południu właściciele domów, którzy przed listopadową przerwą w programie „Czyste Powietrze” zdecydowali się na zakup kotła gazowego, będą mogli ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nowy nabór wniosków, a do rozdysponowania jest aż 70 milionów złotych.

„Czyste Powietrze”. Rusza nabór wniosków na dotacje do kotłów gazowych / Shutterstock

Szansa na dotację - dla kogo i na jakich zasadach?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że już we wtorek o godzinie 15:00 zostanie opublikowana pełna dokumentacja dotycząca nowego naboru wniosków. To ważna wiadomość dla wszystkich właścicieli i współwłaścicieli domów, którzy zainwestowali w kotły gazowe przed wstrzymaniem programu - a nie zdążyli jeszcze rozliczyć tych wydatków.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby, które przeprowadziły inwestycje w okresie od 28 maja do 31 grudnia 2024 roku. Budżet programu wynosi 70 milionów złotych, a - jak szacuje Fundusz - z dotacji skorzysta nawet 3 tysiące gospodarstw domowych. Wnioski będzie można składać przez trzy miesiące od uruchomienia naboru lub do wyczerpania środków.

Dotacje na starych zasadach

Ważną informacją jest to, że dotacje na kotły gazowe będą przyznawane na zasadach sprzed reformy, czyli sprzed 31 marca bieżącego roku. Oznacza to, że o wsparcie ubiegać się mogą właściciele lub współwłaściciele istniejących budynków mieszkalnych, którzy spełniają kryteria dochodowe kwalifikujące do jednego z trzech poziomów dotacji.

Podstawowy poziom wsparcia: roczny dochód do 135 tys. zł;

Podwyższony poziom wsparcia: miesięczny dochód na osobę do 1894 zł w gospodarstwach wieloosobowych lub 2651 zł w jednoosobowych;

Najwyższy poziom wsparcia: dochód odpowiednio do 1090 zł lub 1526 zł, albo prawo do odpowiednich zasiłków.

Wnioski będzie można składać w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zarówno online, jak i w formie papierowej, samodzielnie lub przez pełnomocnika.

Co obejmuje wsparcie?

Jak podkreśla NFOŚiGW: "W ramach wznowionego naboru właściciele i współwłaściciele budynków mieszkalnych będą mogli ubiegać się o dotację na wymianę nieefektywnego źródła ciepła na instalację gazową. Wsparcie obejmuje m.in. zakup i montaż kotła lub kotłowni gazowej, instalację c.o. i c.w.u. oraz dokumentację projektową. Konieczne jest też trwałe wyłączenie z użytku starego źródła ciepła na paliwo stałe, np. przez zezłomowanie".