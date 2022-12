W 2023 roku przepracujemy łącznie 250 dni, czyli o jeden dzień mniej niż w mijającym, 2022 roku. 115 dni będziemy mieli wolnych. W tekście podpowiadamy, jak zaplanować urlop.

W 2023 roku przepracujemy łącznie 2 tys. godzin (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

W 2023 roku będziemy mieli 13 świąt wolnych od pracy. 4 z nich przypadają w sobotę lub niedzielę.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2023 roku

1 stycznia (niedziela) - Nowy Rok,

6 stycznia (piątek) - Objawienie Pańskie (święto Trzech Króli),

9 kwietnia (niedziela) - pierwszy dzień Wielkanocy,

10 kwietnia (poniedziałek) - drugi dzień Wielkanocy,

1 maja (poniedziałek) - Święto Pracy,

3 maja (środa) - Święto Konstytucji 3 Maja,

28 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),

8 czerwca (czwartek) - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało),

15 sierpnia (wtorek) - Wniebowzięcie NMP i Święto Wojska Polskiego,

1 listopada (środa) - Dzień Wszystkich Świętych,

11 listopada (sobota) - Narodowe Święto Niepodległości,

25 grudnia (poniedziałek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia (wtorek) - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Rok szkolny, ferie i wakacje

Dla pracujących rodziców istotnymi w planowaniu urlopów terminami są też daty rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych dla poszczególnych województw. W 2023 roku przedstawiają się one następująco:

od 16 do 29 stycznia 2023 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

od 23 stycznia do 5 lutego 2032 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

od 30 stycznia do 12 lutego 2023 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

od 13 do 26 lutego 2022 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Na okres od 6 do 11 kwietnia 2023 roku przypada wiosenna przerwa świąteczna. Dniem wolnym w szkołach będzie także 2 maja 2023 roku. Wakacje dla uczniów rozpoczną się 24 czerwca 2023 r.

Długie weekendy

Planując urlop w 2023 roku warto zwrócić uwagę na długie weekendy. Pierwsza okazja do dłuższego wypoczynku przypada już w piątek, 6 stycznia.

Jeśli weźmiemy urlop we wtorek - 2 maja 2023 roku, będziemy mieli 5 dni wolnych pod rząd. Ci, którzy zdecydują się na dodatkowo na urlop 4 i 5 maja, będą mieli aż 9 dni wolnych.

Jeśli weźmiemy urlop 9 czerwca 2023 roku to dni wolnych będziemy mieli 4.

Kto ile ma urlopu wypoczynkowego?

Do urlopu wypoczynkowego mają prawo osoby zatrudnione na umowie o pracę. Wynosi on 20 dni dla osób pracujących na UOP mniej niż 10 lat, 26 dni dla osób pracujących 10 lat i więcej na UOP. Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia. Co ważne, niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, dolicza się: