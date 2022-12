Wprowadzenie "dodatkowych, indywidualnych udziałów w PIT/CIT", możliwość odpisania na gminę 10 procent podatku - na podobnych zasadach, jak obecnie 1,5 proc. dla organizacji pozarządowych - a także zmiany w tzw. janosikowym. To, jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", pomysły ministerstwa finansów na reformę lokalnych budżetów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To główne wnioski z opracowania Ministerstwa Finansów pt. "Główne kierunki zmian w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego", którego treść poznał "DGP".

Dodatkowe wpływy i 10 procent podatku

Jedna z ważniejszych propozycji - jak podaje dziennik - dotyczy wprowadzenia "dodatkowych, indywidualnych udziałów w PIT/CIT". Byłyby to wpływy ekstra, a nie zastępujące obecne procentowe udziały w tych dwóch podatkach. Resort chciałby też, by do samorządowych kas wpływała część z ryczałtowego PIT (dziś to wyłączny dochód budżetu państwa), choć MF nie precyzuje, na jakim poziomie.

Jak informuje "DGP", miałby się też zmienić system wyrównawczy, dzięki któremu kasy samorządowe są uzupełniane przez budżet centralny. Propozycja Ministerstwa Finansów przewiduje, aby uwzględniać z jednej strony dochody gmin, z drugiej zaś wydatki. Dziś system subwencyjny bierze pod uwagę uszczerbek w dochodach w powiązaniu z liczbą ludności.

Gazeta podaje, że kolejnym pomysłem są dobrowolne odpisy PIT na rzecz gmin - analogiczne do obecnego sposobu przekazywania 1,5 procent podatku (kiedyś - 1 proc.) na organizacje pozarządowe. W tym jednak przypadku podatnik będzie mógł odpisać do 10 proc. - pieniądze trafiałyby do innej gminy niż ta, w której on mieszka. Odpis pochodziłby jednak nie z puli PIT, która trafia do budżetu, ale z tej, która trafia do gminy.

Ma to być odpowiedź na problem migracji ludności - pracujący w dużych miastach często mają domy i płacą podatki w miejscowościach okalających. Dla miast to oznacza mniejsze wpływy, jednocześnie zaś konieczność utrzymania infrastruktury, z której m.in. ci pracownicy korzystają - wskazuje gazeta.

Zmiana w "janosikowym"

Korekty mają też zajść w systemie wpłat na tzw. janosikowe (jest to wpłata do budżetu państwa dokonywana przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w tej ustawie). Zgodnie z dziś obowiązującymi przepisami gmina, która przekazywała wpłatę uboższemu samorządowi, mogła mieć niższe dochody na głowę mieszkańca niż obdarowana miejscowość. Nowe propozycje mają takiej sytuacji zapobiegać.

System subwencyjny ma być uproszczony i odbiurokratyzowany - deklaruje Ministerstwo Finansów, tłumacząc intencje zmian.