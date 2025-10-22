Już w marcu 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi kolejną, coroczną waloryzację rent i emerytur. Choć do tej operacji pozostało jeszcze kilka miesięcy, już teraz pojawiają się pierwsze prognozy dotyczące wysokości podwyżek. Według obecnych szacunków wskaźnik waloryzacji może wynieść około 4,9 procent. To oznacza, że świadczenia wzrosną, choć nie tak spektakularnie jak w poprzednich latach, kiedy inflacja windowała podwyżki do poziomów dwucyfrowych.

Waloryzacja emerytur 2026. Jakie podwyżki czekają seniorów w marcu? / Shutterstock

W 2026 roku waloryzacja emerytur ma wynieść około 4,9 proc., co oznacza niższy wzrost świadczeń niż w latach poprzednich.

Minimalna emerytura po waloryzacji wzrośnie do 1970,98 zł brutto, a seniorzy otrzymają miesięcznie o około 83,78 zł netto więcej.

Ostateczne dane dotyczące waloryzacji zostaną podane na początku 2026 roku, a podwyżki wejdą w życie od 1 marca.

Co czeka seniorów w 2026 roku?

W nadchodzącym 2026 roku emeryci mogą spodziewać się kolejnej waloryzacji swoich świadczeń. Rząd już teraz zarezerwował w budżecie blisko 22 miliardy złotych na podwyżki emerytur. Według najnowszych prognoz wskaźnik waloryzacji ma wynieść około 4,9 procent. To zdecydowanie mniej niż w ostatnich latach, kiedy to wzrosty sięgały nawet kilkunastu procent.

Eksperci podkreślają, że niższy wskaźnik waloryzacji jest bezpośrednio związany z malejącą inflacją. W 2023 roku waloryzacja wyniosła aż 14,8 proc., a w 2024 roku - 12,12 proc. W 2026 roku przewidywany wzrost świadczeń będzie więc znacznie skromniejszy. Dla wielu seniorów oznacza to, że podwyżki nie będą już tak odczuwalne, jak w poprzednich latach.

Ile wyniesie minimalna emerytura po waloryzacji w 2026 roku?

Obecnie minimalna emerytura wynosi 1878,91 zł brutto, co przekłada się na 1709,81 zł netto. Jeżeli prognozy dotyczące 4,9-procentowej waloryzacji się potwierdzą, minimalne świadczenie wzrośnie do 1970,98 zł brutto. Po odliczeniu składki zdrowotnej seniorzy otrzymają na rękę 1793,59 zł. Oznacza to wzrost o 83,78 zł miesięcznie, czyli w skali roku emeryci zyskają około 1005 zł netto.

Warto zaznaczyć, że osoby otrzymujące minimalną emeryturę nie muszą płacić podatku dochodowego, co przekłada się na wyższą kwotę netto.

Wyższe świadczenia. Ile zyskają seniorzy z większą emeryturą?

Dla osób pobierających wyższe emerytury, na przykład w wysokości 4000 zł brutto, waloryzacja oznacza wzrost o 196 zł brutto miesięcznie. Jednak w tym przypadku ZUS potrąci składkę zdrowotną (377,64 zł) oraz 12-procentowy podatek dochodowy od nadwyżki powyżej 2500 zł brutto. Po wszystkich odliczeniach senior otrzyma o 154,84 zł netto więcej niż obecnie, co w skali roku daje dodatkowe 1858 zł na rękę.

Kiedy poznamy ostateczne dane?

Ostateczny wskaźnik waloryzacji zostanie ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny na początku 2026 roku. Dopiero wtedy ZUS dokona szczegółowych przeliczeń i opublikuje dokładne kwoty nowych świadczeń. Podwyżki emerytur wejdą w życie tradycyjnie od 1 marca.

Waloryzacja emerytur to coroczny mechanizm mający na celu ochronę świadczeń przed utratą wartości w wyniku inflacji. Choć w 2026 roku podwyżki będą niższe niż w ostatnich latach, rząd zapewnia, że środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie. Seniorzy powinni jednak przygotować się na mniej odczuwalne wzrosty swoich dochodów.

Jak wyliczany jest wskaźnik waloryzacji?

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent ustalany jest na podstawie dwóch kluczowych czynników: średniorocznej inflacji w gospodarstwach domowych emerytów oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim. Ostateczne dane publikowane są przez Główny Urząd Statystyczny na początku każdego roku. To właśnie te wskaźniki decydują o tym, jaką podwyżkę otrzymają emeryci i renciści w marcu.