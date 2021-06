Poznańska agencja SEO, będąca częścią Bauer Media Group, zwyciężyła w prestiżowym międzynarodowym konkursie European Search Awards. Jury doceniło jej pracę dla Cukierni Sowa.

Grupa TENSE to poznańska agencja marketingu internetowego, która od 12 lat buduje widoczność firm i instytucji w internecie. Poprzez usługi pozycjonowania (SEO), kampanie reklamowe i inne działania marketingowe, pomaga budować ich sukcesy. Zaufała jej m.in. Cukiernia Sowa - firma z ponad 50-letnią tradycją.

Zadaniem Grupy TENSE było sprawienie, by marka, której kawiarnie znają niemal wszyscy, stała się równie popularna w internecie. Działania agencji wyprowadziły stronę www cukierni z kryzysu widoczności, poprawiły jej wyniki w sieci i sprawiły, że była lepiej "czytana" przez roboty Googla’a. W dwa miesiące strona wygenerowała znakomite wyniki: znacząco większą liczbę przejść z wyszukiwarki oraz pozycje w TOP 3 na jedne z najtrudniejszych w branży fraz (czyli zapytań wpisywanych do wyszukiwarki): "cukiernia", "tort weselny" oraz "tort dla dzieci". Połączenie sprawdzonych receptur wypieków cukierni Sowa oraz wiedzy i nowoczesnych technologii Grupy TENSE przyniosło pierwsze miejsce w konkursie European Search Awards w kategorii Best Low Budget Campaign SEO.

To przykład wspaniałej pracy, która zaowocowała rozwiązaniem wielu problemów Klienta wynikających z pandemii. Przyjęta strategia i obrana taktyka przyniosły wymierne rezultaty, które dowodzą, że założenia stojące za nimi były słuszne - uzasadnili swój werdykt jurorzy podczas gali wręczania nagród 27 maja.

European Search Award to jeden z największych konkursów branżowych na świecie. Biorą w nim udział agencje SEO, SEM, contentmarketingowe i PR z całej Europy. W tym roku do organizatorów spłynęło aż 7 tysięcy zgłoszeń w ponad 40 kategoriach.

Wygrana w konkursie ESA to nie jedyny sukces Grupy TENSE w tym roku. W maju zdobyła drugie miejsce na Global Agency Awards 2021, który nagradza najlepsze agencje marketingowe na świecie. Otrzymała srebro w kategorii Best Marketing Agency od The Year jako potwierdzenie całokształtu znakomitej pracy dla Klientów oraz dynamicznego rozwoju. Warto zauważyć międzynarodowy sukces poznańskiej agencji tym bardziej, że osiągnęła go w trudnym dla wszystkich przedsiębiorców czasie pandemii.

Od dwunastu lat pracujemy nad budowaniem widoczności ponad trzech tysięcy Klientów w internecie - mówi Michał Więcław, Prezes Zarządu Grupy TENSE. - W myśl zasady "Ze szczytu widać więcej", stawiamy na rozwój każdego, nawet najmniejszego biznesu. Kiedy zakładałem firmę, pracowałem w niej sam. Teraz zatrudniamy niemal 200 specjalistów i należymy do Bauer Media Group. Jesteśmy żywym przykładem na to, żeby kiedy wierzysz w swój biznes, wciąż osiągasz nowe szczyty.

To jeszcze nie koniec emocji konkursowych - agencja czeka na wyłonienie zwycięzców w trzecim ważnym konkursie, Global Search Awards 2021. Jury nagradza w nim agencje, które nie tylko maksymalizują zyski swoich Klientów, ale też podchodzą do tego w nieszablonowy i kreatywny sposób. Nie bez znaczenia są także osiągnięcia samej agencji - jak się rozwija, jakie drogi rozwoju proponuje swoim pracownikom oraz sposoby, jak radzi sobie z przeciwnościami. O tym, czy Grupa TENSE osiągnie kolejny sukces, dowiemy się już 13 lipca.