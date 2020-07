Włoska organizacja obrony praw konsumentów zapowiedziała złożenie w prokuraturze skargi na Holandię za blokowanie pomocy UE dla gospodarki Italii, dotkniętej kryzysem z powodu pandemii. Obywatele chcą wyjaśnień w sprawie postawy tzw. krajów oszczędnych - podkreślono.



Skarga zostanie też złożona w Komisji Europejskiej - poinformowała organizacja konsumencka Codacons.

W ten sposób organizacja ta zareagowała na postawę Holandii, która wraz z kilkoma innymi państwami odrzucała na szczycie UE w Brukseli propozycje w sprawie wysokości funduszu na odbudowę gospodarki po kryzysie wywołanym przez pandemię koronawirusa.



Kraj ten - twierdzi Codacons w wydanej nocie - "we wszelki możliwy sposób blokuje przyznanie środków na rzecz ożywienia gospodarczego Włoch".



Obywatele chcą mieć jasność w sprawie tak zwanych państw oszczędnych, których postawa grozi definitywnym pogrążeniem włoskiej gospodarki wyłącznie w imię obrony osobistych interesów - oświadczył prezes organizacji obrony praw konsumentów Carlo Rienzi.



W przygotowanym wniosku Codacons wnioskuje o wszczęcie postępowania w sprawie Holandii, by ustalić, czy dopuściła się naruszenia "zasad współpracy we wspólnocie".



Ponadto stowarzyszenie oświadczyło, że "w obliczu niedopuszczalnego postępowania Holandii, która chce wzbogacić się kosztem Włoch", nawołuje do bojkotu firm i produktów z tego kraju. Zaapelowało do obywateli, by nie kupowali holenderskich produktów takich jak sery, piwo, napoje i kwiaty.