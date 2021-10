Akcjonariusze Lotosu wyrazili właśnie formalną zgodę na przejęcie spółki przez Orlen. Taka decyzja oznacza, że przyspiesza cały proces fuzji.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Plan Daniela Obajtka, by połączyć obydwie spółki staje się realny. To także przybliża pełną zgodę ze strony europejskich władz nadzorczych.

Nie zgłoszono sprzeciwów do powziętych uchwał, gratuluję wszystkim osobom - tak ogłosił przewodzący zebraniu akcjonariuszy Radosław Kwaśnicki.

Szczegóły uchwały

Przegłosowana uchwała dotyczyła "wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Grupy Lotos S.A. na rzecz Lotos Asfalt sp. z o.o. poprzez wniesienie w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Lotos Asfalt sp. o.o".

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowali posiadacze 132,7 mln akcji spółki, przeciw było 9,7 mln, a wstrzymało się 5,99 mln. Zgodnie ze statutem, uchwała jest ważna, jeśli opowie się za nią ponad 80 proc. obecnych na WZ akcjonariuszy, w obecności przynajmniej połowy akcjonariatu. W czwartkowym walnym Lotosu biorą udział akcjonariusze reprezentujący 80,3 proc. głosów.



Skarb Państwa kontroluje 53,19 proc. akcji, co na ostatnich walnych zgromadzeniach przekładało się na 70,6 - 75,6 proc. głosów.

To umożliwi dalszą fuzję

Decyzja akcjonariuszy umożliwi dalsze prace nad fuzją GL z PKN Orlen, przede wszystkim złożenie do Komisji Europejskiej wniosku o zatwierdzenie tzw. środków zaradczych.



Do 14 listopada PKN Orlen, który planuje przejąć gdańską rafinerię, ma czas na przekazanie do Brukseli planu wypełnienia środków zaradczych.



Wyznaczone w lipcu 2020 r. przez KE środki zaradcze to m.in. zbycie 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos wraz z towarzyszącym dużym pakietem praw zarządczych. Ma to dać nabywcy prawo do blisko połowy produkcji rafinerii w zakresie oleju napędowego i benzyny, a jednocześnie zapewni dostęp do istotnej infrastruktury magazynowania i infrastruktury logistycznej.



Kolejny warunek to sprzedaż dziewięciu składów paliw na rzecz niezależnego operatora logistyki oraz budowa nowego terminalu importowego paliwa do silników odrzutowych w Szczecinie, który - po ukończeniu budowy - zostałby przekazany temu operatorowi.



KE nakazała też sprzedaż 389 stacji paliw w Polsce, stanowiących około 80 proc. sieci Lotos, sprzedaż 50 proc. udziału Lotosu w spółce joint venture z BP, zajmującej się obrotem paliwem do silników odrzutowych, udostępnienie konkurentom w Czechach rocznie do 80 tys. ton paliwa do silników odrzutowych w drodze otwartej procedury przetargowej, zbycie dwóch zakładów produkcyjnych bitumu w Polsce oraz dostarczenie nabywcy rocznie do 500 tys. ton bitumu lub tzw. pozostałości ciężkich.