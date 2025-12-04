Prokurator Generalny Waldemar Żurek poinformował dziś Marszałka Sejmu o przedstawieniu zarzutów byłym członkom Rady Ministrów. Chodzi o Mateusza M., Mariusza B. i Krzysztofa A. Zarzuty dotyczą przestępstw związanych z zajmowanymi przez nich stanowiskami.
- Prokurator Generalny przekazał Marszałkowi Sejmu informacje o zarzutach wobec trzech byłych członków Rady Ministrów.
- Zarzuty dotyczą przestępstw związanych z pełnionymi przez nich funkcjami.
- Sejm rozważy, czy sprawa kwalifikuje się do skierowania przed Trybunał Stanu.
