Prokurator Generalny Waldemar Żurek poinformował dziś Marszałka Sejmu o przedstawieniu zarzutów byłym członkom Rady Ministrów. Chodzi o Mateusza M., Mariusza B. i Krzysztofa A. Zarzuty dotyczą przestępstw związanych z zajmowanymi przez nich stanowiskami.

  • Prokurator Generalny przekazał Marszałkowi Sejmu informacje o zarzutach wobec trzech byłych członków Rady Ministrów.
  • Zarzuty dotyczą przestępstw związanych z pełnionymi przez nich funkcjami.
  • Sejm rozważy, czy sprawa kwalifikuje się do skierowania przed Trybunał Stanu.
Prokurator Generalny przekazał Marszałkowi Sejmu RP informacje dotyczące zarzutów popełnienia przestępstw przez byłych członków Rady Ministrów: Mateusza M., Mariusza B. i Krzysztofa A. Zarzuty mają związek z pełnionymi przez nich funkcjami rządowymi.

Możliwa odpowiedzialność konstytucyjna

Przekazane informacje mogą stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm, czy opisane naruszenia prawa wypełniają znamiona deliktu konstytucyjnego. W takim przypadku Sejm może zdecydować o pociągnięciu byłych ministrów do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu.

Czym jest delikt konstytucyjny? Termin ten, związany z prawem konstytucyjnym, odnosi się do naruszenia przepisów konstytucji lub ustaw przez osobę sprawującą władzę publiczną, które nie stanowi przestępstwa, ale jest wyraźnym naruszeniem prawa. Tego typu czyny, obejmujące zarówno działania, jak i zaniechania, są związane z pełnioną funkcją publiczną. Odpowiedzialność za delikt konstytucyjny ponoszą najwyżsi urzędnicy państwowi. Sprawy dotyczące takich naruszeń rozstrzyga Trybunał Stanu.

