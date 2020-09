Dalsze obostrzenia sanitarne, związane z rosnącą liczbą zakażeń koronawiursem w Polsce mogą stać się zagrożeniem dla polskiej gospodarki. Agencja ratingowa Fitch podtrzymała ocenę wiarygodności kredytowej naszego kraju na poziomie A -, ale w komentarzu zastrzega, że narastanie drugiej fali epidemii i prawdopodobne, związane z tym ograniczenia, są czynnikiem ryzyka, który może spowodować konieczność korekty prognoz dla polskiej gospodarki.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Na razie Fitch ocenia perspektywę ratingu dla Polski jako stabilną. Prognozy agencji są mniej pesymistyczne niż wielkości przewidywane przez rząd.

Fitch spodziewa się, że PKB skurczy się o 3,5 proc. w 2020 r., po czym powróci do wzrostu o 4,5 proc. w 2021 r. i 3,3 proc. w 2022 roku. Agencja prognozuje, że deficyt sektora publicznego wzrośnie w tym roku do 8,2 proc. PKB, w 2021 r. wyniesie 5,4 proc. PKB, a w 2022 r. obniży się do 4 proc. PKB.

Według Fitch'a Polska wyróżnia się solidnymi ramami polityki ekonomicznej. Agencja zwraca jednak uwagę na stosunkowo wysoki, chociaż malejący dług zagraniczny netto.



2 października swoją ocenę wiarygodności kredytowej Polski ma wydać kolejna z trzech głównych agencji ratingowych - S&P.