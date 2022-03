​Po godz. 12 kurs euro przekroczył 5 zł. To najwyższy poziom w historii. Blisko tej granicy był także frank szwajcarski.

Złoty od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę mocno traci. Trudna sytuacja dotyczy niemal wszystkich walut regionu, m.in. forinta i korony. Złoty jednak radzi sobie najgorzej.

W piątek na rynku międzybankowym euro sięgnęło 4,90 zł. W poniedziałek rano było to 4,93 zł, ale już po godz. 12 przekroczyło 5 zł po raz pierwszy w historii. Po chwili jednak nasza waluta nieznacznie wzmocniła się.

Oczywiście mówimy o cenach na tzw. forex. W kantorach waluty są zazwyczaj droższe. I "piątkę" z przodu zobaczyło pewno już wielu Polaków.

Po 12 trudna sytuacja była także na dolarze, który kosztował przez chwilę 4,62 zł. Frank szwajcarski natomiast niemal dotknął poziomu 5 zł. Obie waluty staniały od tamtej pory, ale wciąż złoty przeżywa trudną sytuację.

Przyszłość złotego jest mroczna i niepewna. Interwencje walutowe Narodowego Banku Polskiego pomagają tylko chwilowo. We wtorek zbierze się Rada Polityki Pieniężnej, która ma zdecydować o stopach procentowych. Rynek oczekuje podwyżki o 50 punktów bazowych, jednak w obliczu trudnej sytuacji złotego możliwe jest podniesienie o więcej. Padają nawet propozycję, by NBP stanowczo podniósł stopy procentowe o 200 punktów bazowych - do 4,75 proc.