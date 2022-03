"Zmienności na rynkach nie da się ograniczyć, zadekretować, będzie nam cały czas towarzyszyć" - tak o obecnej sytuacji na rynkach mówił w specjalnym wydaniu Rozmowy w RMF FM Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. "Ważne, żeby nie popadać w emocje. Jeśli mamy portfel inwestycyjny, jesteśmy inwestorem długoterminowym, raczej odłóżmy nasz telefon, laptop i przeczekajmy zawieruchę" - radził prezes zarządu GPW.

Wideo youtube

Krzysztof Berenda pytał swojego gościa o błyskawicznie drożejące waluty - euro i franki kosztujące prawie 5 zł. Czy możliwe są jeszcze większe podwyżki? W sytuacji wojny niczego nie można wykluczyć, ale chyba potencjał osłabienia złotego powoli zaczyna się wyczerpywać - oceniał Dietl. Polska gospodarka jest w bardzo dobrej kondycji, nie ma żadnych fundamentalnych podstaw, żeby sądzić, żeby miało być inaczej. Przejściowe turbulencje mogą być, natomiast ryzyko walutowe się zmniejsza - prognozował.

Dlaczego doszło do tąpnięcia na rynku? Z jednej strony hasło "duża wojna". Rynki częściowo są sterowane algorytmami w bardzo nerwowy sposób. Teraz przeplata się spekulacja - próba zarabiania na newsach, plotkach - z tym, że realnie coś się zmienia w Ukrainie - mówił prezes zarządu GPW. Jeśli chodzi o polską gospodarkę, to jest raczej odprysk pewnej globalnej nerwowości niż tego, co dotyczy fundamentów naszej gospodarki - stwierdził.

Dietl stwierdził, że spodziewa się jutro umiarkowanej podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Dla kredytów nie będzie to żaden szok, bo już podwyżki stóp procentowych są w WIBOR "zaszyte" - stwierdził.