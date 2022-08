Rząd przyjął projekty dwóch ustaw: o wsparciu dla odbiorców ciepła, które przewiduje jednorazowe dodatki dla ogrzewających drewnem, LPG, olejem opałowym oraz o przekazaniu samorządom dodatkowych funduszy jeszcze w tym roku. W sumie pomoc dla samorządów będzie mogła wynieść blisko 13,7 mld zł, które będą mogły wydać w sposób bardzo elastyczny, np. na dodatki do ciepła.

Rząd, przyjmując projekt ustawy o wsparciu dla odbiorców ciepła, wprowadza dodatkowe możliwości jego finansowania - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Wprowadzamy dzisiaj dodatkowe możliwości finansowania ciepła, takiego jak ciepło, które jest oparte o pellet, o LPG, o olej opałowy, o drewno opałowe, a także o ciepło systemowe - powiedział szef rządu.

Wiemy, że sytuacja jest niezwykle ciężka, ale staramy się wykorzystywać dobrą sytuację budżetową po to, żeby pomóc obywatelom - podkreślił Morawiecki.

Dodał, że wsparcie obejmuje też tak zwane podmioty wrażliwe jak szpitale czy szkoły. Ciepło systemowe musi być tańsze właśnie również dla nich - powiedział Morawiecki.

Ile można dostać?

W projekcie ustawy znajdują się założenia dotyczące gospodarstw domowych, których główne źródło ciepła zasilane jest pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym. Gospodarstwa te mają otrzymać jednorazowe dodatki. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Jednorazowy dodatek ma wynieść:

3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy;

1 tys. zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym;

500 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatkowe 13,7 mld zł dla samorządów

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Morawiecki oświadczył, że Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jak wyjaśnił, proponowane przepisy zapewnią samorządom jeszcze w tym roku dodatkowy zastrzyk finansowy, prawie 13,7 mld zł.

Szef rządu podkreślił, że dopłata dla JST "przewyższa najśmielsze oczekiwania samorządowców". Wiem, bo przetestowałem to podczas rozmowy z nimi - dodał premier.

Środki, które przeznaczymy dla samorządów, blisko 13,7 mld zł mogą być wydane w sposób elastyczny. Mogą zrekompensować ubytki w dochodach bieżących, czyli na wydatki bieżące, mogą służyć na inwestycje, mogą być przeznaczone na różnego rodzaju podwyżki, także mogą i powinny być przeznaczone na dodatki do ciepła, ciepła systemowego, rekompensaty podwyżek do ciepła po to, by mieszkańcy mogli korzystać z tańszego ciepła, tańszej energii, a więc na dopłaty do węgla, dopłaty do ciepła - powiedział Morawiecki.

Nowe środki mają nie tylko pomóc w wydatkach bieżących, ale także pomóc w kłopotach energetycznych, ciepłowniczych. Dlatego chcemy nakłonić jednostki samorządu terytorialnego, by w najbliższych latach 15 proc. tych dodatkowych pieniędzy przeznaczyły na poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie kosztów zakupu energii, energii cieplnej, które ponoszą odbiorcy - stwierdził szef rządu.

Dodał, że każda gmina otrzyma co najmniej 2 mln 800 tys. zł.