Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone "drapieżnym" zachowaniem Chin, jeśli chodzi o technologię - powiedział rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu. Stwierdził jednak, że "administracja prezydenta Joe Bidena będzie współpracować z Chinami, gdy będzie to w interesie USA".

Na zdjęciu: Joe Biden / PAP/EPA/DOUG MILLS/ POOL /

Rzecznik Ned Price, odpowiadając na pytanie, czy administracja Bidena popiera decyzję poprzedniej administracji o wpisaniu na czarną listę chińskich firm, powiedział, że podziela ona część obaw związanych z "drapieżnym" zachowaniem Chin, jeżeli chodzi o technologię.

Jest to coś, czemu zamierzamy się przeciwstawić - dodał.



Price powiedział również, że Waszyngton ma obawy co do działalności Komunistycznej Partii Chin, między innymi za pośrednictwem Instytutów Konfucjusza na amerykańskich uniwersytetach.