Od nowego roku obowiązuje podatek cukrowy. Choć to dopiero czwarty dzień już widać, że ceny popularnych słodzonych napojów mocno wzrosły - średnio o 40 procent. Producenci napojów zostali obciążeni nową opłatą, która ma chronić zdrowie Polaków. Założenie nowego prawa jest takie, że wyższa cena zniechęci konsumentów do wybierania słodzonych produktów, a to przełoży się ogólne zmniejszenie spożycia cukru.

REKLAMA