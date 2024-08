Rząd przyjął w środę projekt budżetu państwa na rok 2025. Ministerstwo Finansów podało, że dochody mają wynieść 632,6 mld zł, limit wydatków został ustalony na 921,6 mld zł, a deficyt budżetu ma nie przekroczyć 289 mld zł.

Premier Donald Tusk (C) przed posiedzeniem rządu w KPRM w Warszawie / Rafał Guz / PAP

Ministerstwo Finansów podało także, że deficyt budżetu państwa na 2025 roku wyniesie 7,3 proc. PKB, ale w warunkach porównywalnych z ustawą budżetową na 2024 roku deficyt wyniósłby 180,8 mld zł, czyli 4,6 proc. PKB.

Deficyt sektora finansów publicznych według definicji Unii Europejskiej został zaplanowany na poziomie ok. 5,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na koniec 2025 r. ma sięgnąć 59,8 proc. PKB.

Wzrost gospodarczy w 2025 r. ma wynieść 3,9 proc., a inflacja - średnioroczna - ma wzrosnąć do 5 proc. W komunikacie podano także, że kolejnych latach spodziewany jest stopniowy spadek inflacji do celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego - inflacja ma wynieść 3,1 proc. w 2026 r. i 2,6 proc. w 2027 r.

W budżecie - oraz w planie Funduszu wsparcia Sił Zbrojnych - na rok 2025 zaplanowano 186,6 mld zł na obronę narodową. Stanowi to 4,7 proc. planowanego w założeniach do budżetu PKB roku 2025.

W budżecie zaplanowano również 221,7 mld zł na ochronę zdrowia (łącznie z NFZ), co oznacza wzrost wydatków na ochronę zdrowia o blisko 31 mld zł.

8,4 mld zł trafi na program "Aktywny rodzic", a 3,2 mld zł na rentę wdowią. Na 13. i 14. emeryturę zostanie przeznaczonych 31,5 mld zł, a 24,2 mld zł trafi na waloryzacje świadczeń emerytalno-rentowych.

W projekcie budżetu znalazło się także 4,28 mld zł na budownictwo mieszkaniowe oraz ok. 4 mld zł na zmiany w składce zdrowotnej.

Rząd ma czas do 30 września

Zgodnie z procedurą budżetową, przedstawioną na stronie resortu finansów, w sierpniu MF ma opracować i przesłać rządowi wstępny projekt budżetu, a następnie przekazać go do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego.

Na uchwalenie ostatecznego projektu ustawy budżetowej na kolejny rok i przedłożenie go wraz z uzasadnieniem do Sejmu Rada Ministrów ma czas do 30 września br.