​Minister energii po wizycie w Brukseli zapowiada pilną nowelizację ustawy blokującej podwyżki cen prądu. "Robimy krok do tyłu" - mówi RMF FM Krzysztof Tchórzewski i wyjaśnia, że zastrzeżenia Komisji Europejskiej budziły ograniczenia roli Urzędu Regulacji Energetyki.

Zmiany będą dotyczyć roli regulatora rynku energii. W rządowej ustawie prądowej URE nie miało nic do powiedzenia. Teraz trzeba będzie to zmienić.

Przyznałem się do tego, że za głęboko weszliśmy w uprawnienia URE poprzez wprowadzenie rozwiązań w tej ustawie i w tej dziedzinie robimy krok do tyłu - mówi Tchórzewski. Zobowiązaliśmy się, że wprowadzimy zmiany do końca marca - dodaje.

Rozmowy z Brukselą mają także opóźniać wprowadzenie rozporządzeń do ustawy prądowej, bo - jak tłumaczy minister energii - Komisja pyta o szczegółowe zapisy dotyczące rozliczeń między firmami i Funduszem Różnicy Cen.