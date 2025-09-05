Rolnicy z terenów, które przed rokiem zalała powódź, będą mogli znów starać się o odszkodowania. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, ministerstwo rolnictwa przygotowało w tej sprawie nowe przepisy. To ma być nowy program dla tych rolników z Dolnego Śląska i Opolszczyzny, którzy w ubiegłym roku nie zdążyli złożyć wniosku.

Jak ustalił nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz, rozporządzenie w sprawie odszkodowań jest już gotowe. We wtorek ma zaakceptować je rząd. W październiku ruszyć ma na nowo składanie wniosków.

Otrzymaliśmy sygnały, że część producentów rolnych nie zdążyła złożyć tych wniosków, przygotowujemy przepisy, które pozwolą tym producentom ubiegać się o pomoc - opisuje w rozmowie z reporterem RMF FM Beata Gawlik-Pliszka z Departamentu Budżetu w resorcie rolnictwa.

Z informacji naszego dziennikarza wynika, że te pieniądze mają być wypłacane jesienią. Zabezpieczona jest kwota około sześćdziesięciu milionów złotych. O te pieniądze będą mogli starać się rolnicy, którzy przez klęskę żywiołową sprzed roku mają uszkodzone uprawy, maszyny rolnicze albo ich straty dotyczą zwierząt gospodarskich.

Wysokość odszkodowań zależy od rodzaju szkód. Jeżeli mówimy o szkodach w maszynach czy budynkach to do wysokości 50. procent oszacowanych szkód. Jeżeli mówimy o szkodach w uprawach rolnych, do których nie została przyznana pomoc w roku 2024, to mamy określone stawki i do wysokości tych stawek. Pomoc wypłacimy niezwłocznie - zapewnia w rozmowie z RMF FM Beata Gawlik-Pliszka.

Trudny sezon dla rolników: straty liczone w milionach, tysiące poszkodowanych gospodarstw

W 2025 roku polscy rolnicy zmagają się z ogromnymi stratami spowodowanymi przez wiosenne przymrozki, letnie nawałnice i intensywne opady. Według danych, straty w całym kraju szacuje aż 1102 komisje, a liczba poszkodowanych gospodarstw przekracza 75 tysięcy.

Najtrudniejsza sytuacja panuje na Żuławach, gdzie ulewne deszcze zatopiły uprawy, a podmokły teren uniemożliwił zbiór plonów.

Straty dotknęły również Dolny Śląsk, Wielkopolskę, Lubelszczyznę i województwo świętokrzyskie - w niektórych regionach pojedyncze gminy liczą straty w dziesiątkach milionów złotych.