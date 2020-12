Jest potężna awaria w ING Banku Śląskim. Klienci nie mają dostępu do swoich kont maklerskich - alarmujecie dzwoniąc na Gorącą Linię 600 700 800.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Awaria usługi domu maklerskiego. Klienci ING Banku Śląskiego nie mają dostępu do swoich pieniędzy od środy, nie działa bowiem internetowy dostęp do kont maklerskich.

Bank nie zna jeszcze dokładnej przyczyny awarii. Winę zrzuca na "kluczową aplikację zewnętrznego dostawcy".

Dziś na stronie internetowej ING Banku Śląskiego pojawił się komunikat . "To była długa i pracowita noc. Posuwamy się do przodu, ale liczba zależności jest ogromna i zajmuje to dużo czasu. Wiemy już, że nie zdążymy na otwarcie sesji GPW. Walczymy o każdą minutę. Ambitny plan - okolice południa godzina 13:00" - czytamy w nim.

Bank prosi klientów o składanie reklamacji. Sprawą ma się zająć Rzecznik Finansowy.